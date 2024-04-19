Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liga Europa 2023-2024: Taklukkan AC Milan dengan 10 Orang, AS Roma Tiru Cara Real Madrid

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |21:22 WIB
Liga Europa 2023-2024: Taklukkan AC Milan dengan 10 Orang, AS Roma Tiru Cara Real Madrid
AS Roma menang atas AC Milan dengan 10 pemain berkat Real Madrid (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)
A
A
A

ROMA – AS Roma meniru cara bertahan Real Madrid saat meraih kemenangan atas AC Milan di perempatfinal Liga Eropa 2023-2024. Hal itu diakui oleh pelatih Daniele De Rossi usai kemenangan manis tersebut

Il Lupi sukses mengalahkan Milan 2-1 di leg kedua perempatfinal Liga Eropa 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, Italia pada Jumat (19/4/2024) dini hari WIB.

AS Roma vs AC Milan

Roma meraih kemenangan dengan susah payah. Musabab, mereka hanya bermain dengan 10 orang sejak babak pertama setelah Zeki Celik diusir keluar oleh wasit pada menit ke-31.

Namun, mereka berhasil mencetak dua gol lebih dulu melalui Gianluca Mancini (12’), dan Paulo Dybala (22’). Rossoneri hanya mampu membalaskan satu gol lewat Matteo Gabbia (85’). Kemenangan ini membuat Roma lolos ke semifinal usai unggul agregat 3-1.

“Saya sangat bangga menjadi pelatih tim seperti ini,” kata De Rossi dikutip dari Goal International, Jumat (19/4/2024).

Selepas pertandingan, pria asal Italia itu membocorkan cara I Giallorossi bertahan meski hanya bermain 10 orang. Mantan gelandang bertahan itu mengatakan, Roma meniru cara Real Madrid bertahan saat berhadapan dengan Manchester City di perempatfinal Liga Champions 2023-2024.

