Hasil AS Roma vs AC Milan di Leg II Perempatfinal Liga Europa 2023-2024: Menang 2-1 dengan 10 Pemain, Giallorossi Melesat ke Semifinal!

HASIL AS Roma vs AC Milan di leg II perempatfinal Liga Europa 2023-2024 sudah diketahui. Giallorossi -julukan AS Roma- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 hingga memastikan diri lolos ke semifinal.

Duel AS Roma vs AC Milan digelar di Stadion Olimpico, Roma, pada Jumat (19/4/2024) dini hari WIB. Gol AS Roma pada laga leg II ini dicetak oleh Gianluca Mancini (12’) dan Paulo Dybala (22’).

Sejatinya, AS Roma harus bermain dengan 10 orang saja sejak babak pertama pada laga ini karena Mehmet Zeki Celik dikartu merah wasit pada menit ke-31. Tetapi, mereka tetap bekerja ciamik hingga membuat AC Milan tak berdaya.

Hasil ini membawa AS Roma memastikan diri lolos ke semifinal Liga Europa 2023-2024. Sebab, mereka makin unggul agregat skor akhir dengan kedudukan 3-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AS Roma memulai laga dengan apik. Mereka bahkan sudah bisa membuka keuggulan cepat kala laga baru berjalan 12 menit. Ialah Gianluca Marini yang mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan dari Dybala.

Unggul cepat, AS Roma tampak tampil makin percaya diri. Mereka bahkan berhasil menggandakan keunggulannya hanya berselang 10 menit kemudian.

Kali ini, Dybala yang mencatatkan namanya di papan skor. Tembakan placingnya berhasil membuat bola bersarang tepat ke gawang AC Milan.

Di tengah ritme yang positif ini, petaka justru harus datang ke kubu AS Roma. Mereka terpaksa harus bermain dengan 10 orang saja karena Zeko Celik dikartu merah wasit usai melanggar keras Rafael Leao.

Meski kalah jumlah pemain, AS Roma tetap bisa bermain ciamik. Mereka pun mempertahankan keunggulan 2-0 hingga akhir babak pertama.