Atalanta vs Liverpool: Siap Comeback, Jurgen Klopp Tak Ingin The Reds Kebobolan

BERGAMO - Liverpool bertekad comeback demi melaju ke semifinal Liga Europa 2023-2024. Jurgen Klopp pun ingin The Reds -julukan Liverpool- tak membiarkan Atalanta mencetak gol di leg kedua perempat final yang berlangsung di Atleti Azzurri d'Italia Stadium, Jumat (19/4/2024) dini hari WIB.

Bertandang ke Bergami, Italia, Liverpool datang dengan misi berat untuk bisa lolos ke semifinal Liga Europa musim ini. Sebab, Darwin Nunez dan kawan-kawan sedang kalah agregat 0-3 dari Atalanta.

Untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, Liverpool harus bisa meraih kemenangan 4-0. Sementara Atalanta memiliki keuntungan dengan hanya mendapatkan hasil imbang tanpa gol sudah memastikan diri satu tempat di semifinal.

Meski mampu meraih comeback dari Barcelona di Liga Champions, tetapi Jurgen Klopp mengatakan Liverpool sedang dalam kondisi kurang menguntungkan. Sebab, ia menilai kala itu timnya menelan kekalahan di kandang lawan dan mampu membalikan keadaan di kandang sendiri.

"Apa yang mirip? Hasilnya tentu saja. Performanya tidak juga, kami kalah 3-0 di Barcelona dan orang-orang tidak tahu bagaimana dan sekarang kami kalah 3-0 di kandang dan sekarang (harus memainkan laga) tandang, itu perbedaan yang terlihat," kata Jurgen Klopp dikutip dari Football Italia, Kamis (18/4/2023).

Jurgen Klopp pun mengatakan Liverpool akan mencoba untuk mendapatkan kemenangan di Italia, tetapi tidak mengetahui timnya bisa melakukan comeback. Namun, ia ingin para pemainnya tak membiarkan Atalanta mencetak gol dalam laga nanti.