Ini Hal yang Dibutuhkan Liverpool jika Ingin Balas Kekalahan 0-3 di Kandang Atalanta

LIVERPOOL - Pelatih Liverpool, Jurgen klopp, optimis timnya masih bisa membalas kekalahan 0-3 dari Atalanta. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi oleh para pemain Liverpool, yakni bermain dengan bagus saat tampil di leg II perempatfinal Liga Europa 2023-2024 nanti.

Ya, Liverpool baru saja menelan kekalahan 0-3 dari Atalanta di leg pertama babak perempatfinal Liga Europa 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Anfield Stadium, Jumat (12/4/2024) dini hari WIB.

Atalanta sukses membungkam penggemar Liverpool pada menit ke-38, setelah Gianluca Scamacca membuka keunggulan. La Dea -julukan Atalanta- sukses menambah keunggulan melalui Gianluca Scamacca menit 60 dan Mario Pasalic menit 83.

Sementara Jurgen Klopp merasa yakin Liverpool bisa mendapatkan kemenangan di leg kedua yang berlangsung di Bergamo, tetapi harus bermain dengan baik. Namun, ia tak mengetahui timnya bisa mencetak tiga gol dan tak kemasukan dalam laga nanti.

"Bisakah kami memenangkannya kembali? Ya, jika kami bermain dengan baik, itu mungkin. Bisakah kami menang 3-0? Saya tidak tahu. Tetapi ini terasa sangat buruk dan itu penting," kata Jurgen Klopp dikutip dari Football Italia, Jumat (12/4/2024).

Pelatih asal Jerman itu mengakui Liverpool tampil buruk, sehingga menelan kekalahan dari Atalanta. Meski lawan sudah satu langkah lolos ke babak selanjutnya, tetapi Jurgen Klopp mengatakan Atalanta belum sepenuhnya melaju ke babak selanjutnya sebelum Liverpool bermain di leg kedua.