Kalah 0-1 di Leg I Perempatfinal Liga Europa 2023-2024, AC Milan Bakal Balas di Markas AS Roma

MILAN - AC Milan kalah tipis 0-1 dari AS Roma di leg I perempatfinal Liga Europa 2023-2024, pada Jumat (12/4/2024) dini hari WIB. Menanggapi kekalahan itu, penggawa AC Milan, Davide Calabria tampak tenang, sebab ia menilai timnya bisa membalas di markas Roma.

Ya, Calabria masih optimis Milan bisa lolos ke semifinal Liga Europa 2023-2024. Ia menilai masih ada 90 menit bagi Milan untuk membalikkan keadaan tertinggal 0-1 tersebut.

Ya, sebagaimana diketahui Rossoneri -julukan AC Milan- baru saja kalah 0-1 dari AS Roma dalam leg pertama perempatfinal Liga Europa 2023-2024. Laga tersebut pun digelar di Stadion San Siro.

Meski akhirnya Milan kalah di leg pertama, Davide Calabria mengatakan timnya masih berambisi menembus babak semifinal. Apalagi AC Milan hanya butuh menang selisih dua gol saat berjumpa kembali AS Roma dalam leg kedua yang digelar di Stadion Olimpico, pada 19 April 2024 mendatang.

"Masih ada 90 menit dan tidak ada yang sia-sia," kata Davide Calabria dilansir dari Tuttomercato, Jumat (12/4/2024).

Kapten AC Milan tersebut juga mengatakan AS Roma memang bermain lebih apik ketimbang AC Milan dalam leg pertama. Kekalahan itu pun harus diterima timnya dengan lapangan dada.