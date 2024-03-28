Seleksi Tahap Kedua Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto Panggil 36 Pemain

NOVA Arianto memanggil 36 pemain untuk mengikuti seleksi tahap kedua Timnas Indonesia U-16. Seleksi akan dilakukan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada 28–31 Maret 2024.

“Sebanyak 36 pemain dipanggil pelatih Nova Arianto untuk mengikuti seleksi tahap kedua tim U-16 Indonesia di Jakarta. Seleksi ini dilaksanakan di Lapangan Jakarta International Stadium (JIS) dari tanggal 28 hingga 31 Maret mendatang,” tulis keterangan resmi PSSI, dikutip pada Kamis (28/3/2024).

Seleksi Timnas Indonesia U-16 kali ini nampaknya akan berfokus pada pencarian pemain dari kompetisi Elite Pro Academy (EPA). Diketahui, pemain-pemain itu sebelumnya belum bisa mengikuti seleksi tahap pertama karena masih bermain di babak delapan besar.

Pada seleksi tahap pertama Februari lalu, Nova membagi seleksi dalam tiga gelombang. Pelatih berusia 45 tahun itu menjelaskan bahwa dirinya mencari pemain yang mempunyai ketahanan fisik bagus. Sebab menurutnya, hal itu menjadi modal utama agar mereka bisa bermain sesuai dengan filosofi yang diterapkannya.

"Analisis kami, mereka bisa mengatur kapan mau joging, jalan, atau lari. Kalau mereka ingin masuk ke tim U-16, mereka harus bermain dengan filosofi saya. Saya membutuhkan pemain-pemain yang mempunyai fisik yang oke. Saya melihat fisik dasar mereka masih jauh dari harapan,” tutur Nova beberapa waktu lalu.

Sementara itu, seleksi ini dilakukan untuk menjaring para pemain terbaik yang akan diikutsertakan ke Timnas Indonesia U-16. Diketahui, Timnas Indonesia U-16 sendiri akan menjalani sejumlah agenda mulai dari Piala AFF U-16 dan Kualifikasi Piala Asia U-17.