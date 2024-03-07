Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nova Arianto Akui Sudah Dapat Pemain Diaspora untuk Timnas Indonesia U-16

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |11:18 WIB
Nova Arianto Akui Sudah Dapat Pemain Diaspora untuk Timnas Indonesia U-16
Nova Arianto mengaku sudah mendapat pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U-16 (Foto: PSSI)
A
A
A

BEKASI – Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, mengaku sudah mendapatkan pemain diaspora untuk masuk ke dalam skuadnya. Namun begitu, ia tak ingin mengungkap siapa pemain yang dimaksud karena masih sedang dalam komunikasi bersama PSSI.

Pada 26 Februari 2024, Nova bersua dengan Tenaga Ahli Kemenpora RI Bidang Diaspora, Hamdan Hamedan. Dalam pertemuan itu, ia telah menyodorkan daftar nama pemain diaspora yang kemungkinan bisa memperkuat Timnas Indonesia U-16.

Timnas Indonesia U-16

Ternyata, Nova telah mengantongi nama pemain yang kemungkinan akan dipanggilnya merapat ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-16. Namun asisten pelatih Timnas Indonesia itu menjelaskan sampai saat ini masih berdiskusi dengan PSSI.

“Sudah (dapat). Cuma kita masih akan bicarakan itu dengan PSSI bagaimana mekanismenya, itu yang akan kami bicarakan sama-sama. Mungkin bagaimana kapan mereka bisa datang itu kita lihat nanti,” kata Nova kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Garudayaksa Academy, pada Kamis (7/3/2024).

Nova sendiri cukup gencar mencari pemain untuk Timnas Indonesia U-16. Eks pemain Persib Bandung itu bahkan menghadiri laga final EPA Liga 1 U-16 2023-2024 yang berlangsung di Garudayaksa Academy, Bekasi, Rabu 6 Maret 2024 yang dimenangi Borneo FC U-16.

Nova mengungkapkan memang nantinya ada pemain-pemain EPA yang akan dipanggil ke TC lanjutan yang berlangsung pada April. Asisten Shin Tae-yong itu bahkan juga sudah menemukan beberapa pemain yang sudah sesuai dengan kriteria untuk nantinya di seleksi kembali dalam TC mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/51/3128117/timnas_indonesia-f4oQ_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Jadi Pengangguran di Tahun 2025, Nomor 1 Bek Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/51/3094785/masyarakat-indonesia-soroti-pemain-timnas-laos-yang-antusias-makan-prasmanan-di-hotel-mewah-jelang-lawan-timnas-indonesia-REbr1hGhKu.jpg
Masyarakat Indonesia Soroti Pemain Timnas Laos yang Antusias Makan Prasmanan di Hotel Mewah Jelang Lawan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/51/3059747/5-negara-yang-bikin-kejutan-di-matchday-pertama-babak-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-2026-nomor-1-timnas-indonesia-BLQVmrFqhT.jpg
5 Negara yang Bikin Kejutan di Matchday Pertama Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/51/3054381/gagal-menang-lawan-timnas-indonesia-media-vietnam-alihkan-fokus-waktunya-balas-dendam-ke-thailand-YNPxc03SqU.jpg
Gagal Menang Lawan Timnas Indonesia, Media Vietnam Alihkan Fokus: Waktunya Balas Dendam ke Thailand!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657185/diananda-choirunisa-borong-2-emas-sea-games-2025-di-tengah-kondisi-hamil-bpf.webp
Diananda Choirunisa Borong 2 Emas SEA Games 2025 di Tengah Kondisi Hamil
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/jadwal_uefa_womens_champions_league_2025_2026_mat.jpg
Jadwal UEFA Women’s Champions League 2025-2026 Matchday 6: Wolfsburg vs Chelsea, Lyon Tantang Atletico
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement