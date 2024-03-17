Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik ten Hag: Manchester United Butuh Dukungan Suporter untuk Kalahkan Liverpool

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |17:16 WIB
Erik ten Hag: Manchester United Butuh Dukungan Suporter untuk Kalahkan Liverpool
Pelatih Manchester United, Erik ten Hag (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Erik Ten Hag mengatakan Manchester United butuh dukungan luar biasa dari suporter untuk mengalahkan Liverpool. Seperti diketahui, kedua tim akan saling berhadapan di perempat final Piala FA di Old Trafford, Minggu (17/3/2024).

Jelang laga tersebut, Erik Ten Hag mengatakan timnya sudah menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Hal tersebut agar The Red Devils -julukan Manchester United dapat meraih hasil maksimal dalam laga itu.

"Sama seperti kami membutuhkan pemain-pemain kami dalam performa terbaiknya," ucap Erik Ten Hag dilansir dari laman Manchester United, Minggu (17/3/2024)

Pelatih asal Belanda itu berharap suporter dapat dukungan luar biasa dalam lag la itu. Oleh dikarenakan, dukungan suporter akan membuat Manchester United tampil menggila.

"Sama juga berlaku untuk para penggemar kami. Tantangan bagi Anda adalah membantu kami memanfaatkan keunggulan kandang kami dalam pertandingan piala terakhir yang akan dimainkan di Old Trafford musim ini," katanya.

"Bersama-sama, kita adalah kekuatan yang tangguh,"tambahnya.

