Piala FA 2023-2024: Szoboszlai Pastikan Liverpool Tak Gentar Main di Kandang Manchester United

MANCHESTER - Liverpool akan bertamu ke markas Manchester United, Old Trafford, Minggu (17/3/2024) malam WIB. Kedua tim akan saling berhadapan di perempat final Piala FA 2023-2024.

Jelang laga tersebut, salah satu penggawa The Reds, Dominik Szoboszlai mengatakan timnya tak gentar bermain di Old Trafford. Szoboszlai memastikan Liverpool siap bermain menyerang di laga nanti.

Lebih lanjut, Dominik Szoboszlai mengatakan timnya pasti sangat bersemangat saat melawan Manchester United dan berusaha menampilkan performa terbaik. Dia nilai para suporter Liverpool sangat antusias untuk laga itu.

"Ini sangat bagus. Ini tidak pernah membosankan bagi kami dan mungkin juga bagi para penggemar," kata Dominik Szoboszlai dilansir dari laman Liverpool, Minggu (17/3/2024)

Pemain berusia 23 tahun itu mengatakan Liverpool tidak hanya berjuang berprestasi dalam Liga Inggris saja. Namun, tim juga ingin menjaga asa juara dalam Piala FA.

Di lain hal, The Reds - julukan Liverpool - berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 64 poin. Sementara itu, Manchester United bercokol di posisi keenam dengan 47 poin.