HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United vs Liverpool, Ini Rencana Erik ten Hag untuk Kalahkan The Reds!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |04:29 WIB
Manchester United vs Liverpool, Ini Rencana Erik ten Hag untuk Kalahkan <i>The Reds</i>!
Erik ten Hag mengaku sudah punya rencana untuk mengalahkan Liverpool (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, punya rencana tersendiri untuk mengalahkan Liverpool pada laga perempatfinal Piala FA 2023-2024. Ia yakin skema permainan itu cocok untuk menyisihkan sang rival dari kompetisi tersebut.

Manchester United akan menghadapi Liverpool di perempatfinal Piala FA 2023-2024. Laga itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu (17/3/2024) pukul 22.30 WIB.

Tembakan Mohamed Salah gagal membuahkan gol di laga Liverpool vs Manchester United (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Di atas kertas, Liverpool diunggulkan untuk menang atas rival bebuyutannya. Kondisi terkini serta anak asuh Jurgen Klopp yang tengah garang di semua kompetisi, membuat tim tamu sedikit di atas Man United.

Akan tetapi, ten Hag sudah membuktikan bisa menjungkirbalikkan prediksi. Pada pertemuan pertama di Liga Inggris 2023-2024 di Stadion Anfield, Iblis Merah yang disebut-sebut akan dibantai, justru pulang dengan satu poin berbekal hasil 0-0.

Di laga itu, Man United bertahan dengan sangat dalam dan rapat. Hal itu menyulitkan Liverpool untuk mencari celah serta mendapat peluang guna membahayakan gawang Andre Onana.

Cara itu akan kembali dipakai ten Hag pada pertandingan nanti malam. Pria asal Belanda itu ternyata sudah punya rencana di kepalanya soal skema permainan Marcus Rashford dan kawan-kawan.

Halaman:
1 2
      
