5 Alasan Liverpool Bakal Permalukan Manchester United di Perempatfinal Piala FA 2023-2024, Nomor 1 Paling Krusial!

Laga Liverpool vs Manchester United di Piala FA 2023-2024 akan tersaji malam hari nanti. (Foto: Reuters)

5 alasan Liverpool bakal permalukan Manchester United di perempatfinal Piala FA 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Duel itu sendiri akan tersaji di Stadion Old Trafford pada Minggu (17/3/2024) pukul 22.30 WIB.

Dalam duel ini, The Reds -julukan Liverpool- lebih diunggulkan untuk menang dalam sejumlah faktor. Apa saja? Berikut 5 alasan Liverpool bakal permalukan Manchester United di perempatfinal Piala FA 2023-2024.

5. Liverpool Lagi On Fire





Salah satu alasan Liverpool bakal permalukan Manchester United di perempatfinal Piala FA 2023-2024 adalah Liverpool yang sedang on fire. Mohamed Salah cs sukses tampil gacor di musim ini sehingga bisa menjaga asa juara di berbagai ajang.

Pada pentas Liga Inggris 2023-2024 saja, Liverpool yang mengisi posisi kedua di klasemen sementara hanya terpaut 1 poin dari Arsenal di puncak klasemen. Liverpool pun tak terkalahkan setidaknya dalam lima laga terakhirnya.

Teranyar, Liverpool membantai Sparta Praha 6-1 hingga melaju ke perempatfinal Liga Europa 2023-2024. Tentu saja, ini bisa menjadi modal apik mereka dalam menghadapi Man United malam nanti.

4. Man United Tampil Inkonsisten





Kemudian, faktor lain yang membuat Liverpool diyakini bisa menang karena penampilan inkonsisten Man United musim ini. Dalam lima laga terakhir, Man United saja sudah kalah dua kali.

Kekalahan teranyar didapat saat melawan Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024 pada 3 Maret 2024 dengan skor 1-3. Hal ini membuat Man United tak difavoritkan menang.