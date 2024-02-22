Terinspirasi Mikel Arteta, Wayne Rooney Bersedia Jadi Asisten Pep Guardiola di Manchester City

MANCHESTER - Legenda Manchester United, Wayne Rooney, bersedia menjadi asisten pelatih Pep Guardiola di Manchester City. Rooney tertarik melakukan hal tersebut karena terinspirasi dari pelatih Arsenal, Mikel Arteta.

Wazza -julukan Wayne Rooney- kini masih menganggur sejak dipecat sebagai pelatih Birmingham City pada Januari 2024 lalu. Baru-baru ini, eks kapten Setan Merah -julukan Manchester United- itu mengakui dia bersedia pergi ke Stadion Etihad jika Pep Guardiola menawarinya pekerjaan.

Dengan kata lain, Wayne Rooney menegaskan dia akan dengan senang hati mengesampingkan kesetiaannya pada Manchester United untuk menjadi asisten Pep Guardiola di Manchester City. Dia terinspirasi dari Mikel Arteta yang menghabiskan tiga tahun sebagai asisten Pep Guardiola di Man City pada 2016-2019.

“Jika Pep Guardiola datang dan meminta saya menjadi asistennya, saya akan berjalan ke sana,” kata Wayne Rooney, dikutip dari Daily Star, Rabu (21/2/2024).

“Anda lihat apa yang dilakukan Arteta sekarang dan saya sangat yakin sebagian besar dari hal itu berasal dari pembelajaran apa yang dilakukan Guardiola dan itu tergantung pada situasinya," imbuh pria berusia 38 tahun itu.

Wayne Rooney kemudian menggambarkan Manchester City asuhan Pep Guardiola sebagai "tim terbaik di Inggris". Dia menilai bahwa The Citizens bekerja lebih keras daripada klub mana pun, dan memuji Guardiola karena menetapkan standar tinggi di klub.