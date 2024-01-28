Advertisement
LIGA INGGRIS

Jadi Pahlawan Kemenangan Manchester City, Nathan Ake Sempat Dibuat Gemas dengan Pertahanan Tottenham Hotspur

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |06:06 WIB
Jadi Pahlawan Kemenangan Manchester City, Nathan Ake Sempat Dibuat Gemas dengan Pertahanan Tottenham Hotspur
Selebrasi Nathan Ake usai cetak gol di laga Tottenham Hotspur vs Man City. (Foto: Reuters)
A
A
A

TOTTENHAM - Pemain Manchester City, Nathan Ake sempat dibuat gemas dengan pertahanan Tottenham Hotspur saat kedua tim berjumpa di laga putaran keempat Piala FA 2023-2024. Sebab menurutnya Tottenham bertahan dengan baik, terbukti dari banyaknya peluang Man City yang gagal berbuah gol.

Beruntung, Ake sukses mencetak gol di laga tersebut. Ia senang Man City yang bermain baik sejak awal akhirnya mencetak gol kemenangan juga meski harus bersusah payah.

Ya, Manchester City sukses mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 1-0 dalam laga putaran keempat Piala FA 2023-2024. Pertandingan big match tersebut telah berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu 27 Januari 2024 dini hari WIB.

Manchester City memastikan kemenangan berkat gol tunggal Nathan Ake dari jarak jauh pada menit ke-88. Pasukan Pep Guardiola itu mendominasi penguasaan bola, menyelesaikan 602 umpan dan juga menciptakan banyak peluang.

Tottenham Hotspur vs Man City

Kemenangan atas The Lilywhites tentu terasa spesial bagi Nathan Ake karena sudah jadi pahlawan Manchester City di laga tersebut. Pemain kelahiran Belanda itu pun mengaku girang bukan main setelah mencetak satu-satunya gol di laga tersebut meski sulit.

“Saya sangat senang, (tapi) itu sulit,” kata Nathan Ake, dikutip dari laman resmi Manchester City, Minggu (28/1/2024).

Halaman:
1 2
      
