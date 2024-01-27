Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Piala FA 2023-2024 Semalam: Tottenham Hotspur vs Manchester City 0-1, Chelsea vs Aston Villa 0-0

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |05:53 WIB
Hasil Piala FA 2023-2024 Semalam: Tottenham Hotspur vs Manchester City 0-1, Chelsea vs Aston Villa 0-0
Laga Tottenham Hotspur vs Manchester City di Piala FA 2023-2024. (Foto: Manchester City)
A
A
A

HASIL Piala FA 2023-2024 semalam akan diulas dalam artikel ini. Tottenham Hotspur vs Manchester City harus berakhir dengan skor 0-1. Sementara itu, duel Chelsea vs Aston Villa yang berjalan sengit membuat skor 0-0 bertahan hingga akhir laga.

Ya, sejumlah laga seru tersaji dalam pentas Piala FA 2023-2024 pada Sabtu (27/1/2023) dini hari WIB. Ada empat laga yang tersaji dalam babak keempat Piala FA 2023-2024.

Tottenham Hotspur vs Manchester City

Salah satunya mempertemukan dua tim papan atas Inggris, yakni Tottenham Hotspur vs Manchester City. Berlaga di Stadion Tottenham Hotspur, Sabtu (27/1/2024) dini hari WIB, The Citizens -julukan Man City- sukses mempermalukan tuan rumah dengan skor 1-0.

Duel Tottenham Hotspur vs Manchester City sendiri berjalan sengit. Man City bahkan baru bisa menjebol gawang Tottenham di babak kedua. Gol semata wayang Man City dalam laga itu dicetak oleh Nathan Ake (88’).

Selain duel itu, ada juga pertarungan yang tak kalah seru yang mempertemukan Chelsea vs Aston Villa. Laga itu digelar di Stadion Stamford Bridge, pada Sabtu (27/1/2023) dini hari WIB.

Halaman:
1 2
      
