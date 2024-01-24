Piala Liga Inggris 2023-2024: Chelsea Tembus Final, Mauricio Pochettino Bicara Peluang Juara

LONDON – Chelsea berhasil menghancurkan Middlesbrough 6-1 untuk mengamankan tiket final Piala Liga Inggris 2023-2024. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino mengatakan sangat senang dengan kemenangan ini dan siap meraih gelar juara di laga pamungkas.

Chelsea menundukkan Middlesbrough di Stamford Bridge, London, Inggris pada Rabu (24/1/2024) dini hari WIB. Enam gol untuk The Blues -julukan Chelsea- dicatatkan oleh gol bunuh diri Jonny Howson (15’), Enzo Fernandez (29’), Axel Disasi (36’), Cole Palmer (42’, 77’), dan Noni Madueke (81’).

Sementara, Middlesbrough hanya mampu membalaskan satu gol via Morgan Rogers (88’). Kemenangan besar ini membawa Chelsea ke pertandingan pamungkas karena menang secara agregat dalam dua leg atas Middlesbrough (6-2).

Usai pertandingan, Pochettino sangat senang karena timnya memastikan satu tiket final Piala Liga Inggris 2023-2024. Pelatih asal Argentina itu mengatakan, saat ini The Blues sudah mencapai target minimal pada musim ini.

“Dalam beberapa hal, ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena itu adalah sebuah tujuan ketika kami memulainya, karena kami tidak berada di Eropa. Untuk membangun tim dari awal, targetnya adalah berada di Wembley pada bulan Februari,” kata Pochettino dikutip dari laman resmi Chelsea, Rabu (24/1/2024).

“Pekerjaan sudah selesai tapi sekarang yang terpenting adalah memenangkan final. Saya sangat senang. Namun di sisi lain sepertinya tidak begitu penting ketika Chelsea tersingkir dari perburuan gelar Liga Champions dan Liga Inggris. Ini penting bagi klub, penting bagi kami, dan penting untuk proses membangun tim baru,” sambungnya.