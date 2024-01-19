Kisah Vinicius Junior, Bintang Real Madrid Ini Ternyata Pernah Tolak Mentah-Mentah Barcelona

KISAH Vinicius Junior, bintang Real Madrid yang ternyata pernah tolak mentah-mentah Barcelona akan diulas dalam artikel ini. Hal itu terjadi pada 2017.

Kala itu, Vinicius masih bermain di klub asal negaranya Brasil, yakni Flamengo. Vini -sapaan akrab Vinicius Jr- yang belum genap berusia 18 tahun kala itu mendapat tawaran menggiurkan dari berbagai klub Eropa. Barcelona dan Real Madrid menjadi dua tim di antaranya.

Vinicius pada awalnya tidak percaya dengan hal tersebut dan merasa bahwa itu hanya permainan media massa saja. Namun, saat tawaran itu benar-benar tiba kepadanya, Vini menjadi bimbang.

Setelah berbincang dengan ayahnya, Vinicius Junior akhirnya memilih untuk mengikuti hatinya. Dia bergabung dengan Real Madrid.

“Saya pikir itu tidak benar. Saya pikir itu hanya rumor dari surat kabar,” kata Vinicius Junior dilansir dari Bleacher Sports, Jumat (19/01/2024).

“Saya juga mendapat tawaran dari Madrid dan Barca. Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa saya harus memilih, dan saya harus mengikuti kata hati saya,” lanjutnya.

Vinicius Junior tidak pernah sekalipun menyesali pilihannya kala itu. Bahkan, hingga dirinya diperkenalkan kepada publik Santiago Bernabeu, pemain berusia 23 tahun itu masih belum percaya bahwa pemain sepertinya bisa bergabung ke Real Madrid.

Ditambah lagi, acara itu juga dihadiri oleh seorang legenda sepakbola Brasil, Ronaldo Nazario. Tak ayal, hari itu disebut sebagai salah satu hari terbaik dalam hidup Vini.

"Luar biasa. Di Brasil, tidak ada yang seperti ini, itu adalah hari yang sangat istimewa. Saya sangat gugup pada hari presentasi karena saya harus berbicara bahasa Spanyol, dan saya belum belajar,” kata Vinicius Junior.