Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Vinicius Junior, Bintang Real Madrid Ini Ternyata Pernah Tolak Mentah-Mentah Barcelona

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |13:14 WIB
Kisah Vinicius Junior, Bintang Real Madrid Ini Ternyata Pernah Tolak Mentah-Mentah Barcelona
Vinicius Jr kala membela Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH Vinicius Junior, bintang Real Madrid yang ternyata pernah tolak mentah-mentah Barcelona akan diulas dalam artikel ini. Hal itu terjadi pada 2017.

Kala itu, Vinicius masih bermain di klub asal negaranya Brasil, yakni Flamengo. Vini -sapaan akrab Vinicius Jr- yang belum genap berusia 18 tahun kala itu mendapat tawaran menggiurkan dari berbagai klub Eropa. Barcelona dan Real Madrid menjadi dua tim di antaranya.

Vinicius Jr

Vinicius pada awalnya tidak percaya dengan hal tersebut dan merasa bahwa itu hanya permainan media massa saja. Namun, saat tawaran itu benar-benar tiba kepadanya, Vini menjadi bimbang.

Setelah berbincang dengan ayahnya, Vinicius Junior akhirnya memilih untuk mengikuti hatinya. Dia bergabung dengan Real Madrid.

“Saya pikir itu tidak benar. Saya pikir itu hanya rumor dari surat kabar,” kata Vinicius Junior dilansir dari Bleacher Sports, Jumat (19/01/2024).

“Saya juga mendapat tawaran dari Madrid dan Barca. Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa saya harus memilih, dan saya harus mengikuti kata hati saya,” lanjutnya.

Vinicius Junior tidak pernah sekalipun menyesali pilihannya kala itu. Bahkan, hingga dirinya diperkenalkan kepada publik Santiago Bernabeu, pemain berusia 23 tahun itu masih belum percaya bahwa pemain sepertinya bisa bergabung ke Real Madrid.

Ditambah lagi, acara itu juga dihadiri oleh seorang legenda sepakbola Brasil, Ronaldo Nazario. Tak ayal, hari itu disebut sebagai salah satu hari terbaik dalam hidup Vini.

"Luar biasa. Di Brasil, tidak ada yang seperti ini, itu adalah hari yang sangat istimewa. Saya sangat gugup pada hari presentasi karena saya harus berbicara bahasa Spanyol, dan saya belum belajar,” kata Vinicius Junior.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638547/10-manajer-sepak-bola-tersukses-sepanjang-masa-sir-alex-koleksi-50-trofi-hqo.webp
10 Manajer Sepak Bola Tersukses Sepanjang Masa: Sir Alex Koleksi 50 Trofi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/bek_tangguh_persib_bandung_patricio_matricardi.jpg
Matricardi Minta Persib Lupakan Oktober Sempurna, Fokus Jalani Ujian November!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement