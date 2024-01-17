Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Ternyata Ini Alasan Vinicius Junior Sangat Respek dan Berutang Budi dengan Cristiano Ronaldo

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |11:56 WIB
Ternyata Ini Alasan Vinicius Junior Sangat Respek dan Berutang Budi dengan Cristiano Ronaldo
Vinicius Jr sangat respek dan berutang budi kepada Cristiano Ronaldo. (Foto: REUTERS)
A
A
A

BINTANG Real Madrid, Vinicius Junior, dikenal sangat respek kepada Cristiano Ronaldo. Hal ini rupanya karena ia merasa berutang budi kepada sang megabintang yang berhasil membuatnya bisa seperti saat ini.

Vinicius Junior dapat dikatakan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Kendati namanya tidak sepopuler Kylian Mbappe atau Erling Haaland, penampilannya di atas lapangan selalu memberikan dampak yang besar untuk tim.

Vinicius Jr selebrasi siuuu ala Cristiano Ronaldo

(Vinicius Jr selebrasi siuuu ala Cristiano Ronaldo. (Foto: REUTERS)

Terbaru winger muda asal Brasil itu baru saja menjadi pahlawan Real Madrid dalam mengalahkan Barcelona di laga final Piala Super Spanyol 2024. Bertanding di Al-Awwal Stadium, Riyadh, Arab Saudi, Senin 15 Januari 2024 dini hari WIB, Real Madrid sukses menekuk Barcelona dengan skor telak 4-1.

Vinicius mencetak tiga gol alias hattrick bagi Los Blancos –julukan Real Madrid– di babak pertama sebelum digenapkan gol Rodrygo Goes di babak kedua. Hal ini menjadikan Vinicius Junior menjadi pemain asal Brasil pertama yang mampu mencetak hattrick ke gawang Barcelona sekaligus melampaui idolanya sendiri, yakni Cristiano Ronaldo yang belum pernah sekalipun melakukannya.

Usut punya usut, garangnya permainan Vinicius Junior dalam beberapa musim ini tidak lepas dari peran Cristiano Ronaldo. Bintang yang kini berada di Al Nassr itu pernah memberikan dorongan moral yang mengunah performa Vinicius di Real Madrid.

Seperti diketahui, pada awal kedatangannya, Vinicius Junior benar-benar kesulitan menampilkan penampilan terbaiknya. Winger berusia 23 tahun itu bahkan sempat mendapat banyak hujatan di awal kariernya.

Halaman:
1 2
      
