Ogah Bahas Kylian Mbappe, Florentino Perez Nikmati Momen Real Madrid Juara

RIYADH - Presiden Real Madrid, Florentino Perez, enggan membahas soal rumor Kylian Mbappe. Ia memilih untuk menikmati momen Los Blancos juara Piala Super Spanyol 2023.

Belakangan ini, Mbappe kembali santer dikaitkan kembali dengan Real Madrid. Pasalnya, masa depan pemain berusia 25 tahun itu masih belum menemukan titik cerah di Paris Saint-Germain (PSG).

Mbappe belum juga memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2024. Situasi ini sekaligus membuat PSG ketar-ketir karena mereka dikabarkan tidak ingin kehilangan pemain bintangnya itu.

Madrid dilaporkan menjadi salah satu klub yang cukup serius ingin mendatangkan Mbappe. Los Merengues selalu dikaitkan dengan pemain berpaspor Prancis itu di setiap bursa transfer.

Namun, kali ini Perez sama sekali tidak mau membahas soal Mbappe. Menurutnya, saat ini bukan momen yang tepat untuk membicarakan aktivitas transfer klub.

“Ini sebenarnya bukan hari yang tepat untuk membicarakan hal itu (soal Mbappe),” kata Perez, dilansir dari Diario AS, Rabu (17/1/2024).