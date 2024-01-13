Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Pinjamkan Jadon Sancho ke Borussia Dortmund, Erik ten Hag: Semoga Dia Sukses

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |11:33 WIB
Manchester United Pinjamkan Jadon Sancho ke Borussia Dortmund, Erik ten Hag: Semoga Dia Sukses
Manchester United pinjamkan Jadon Sancho ke Borussia Dormtund (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Erik ten Hag merespons singkat soal peminjaman Jadon Sancho dari Manchester United ke Borussia Dortmund. Ten Hag mengatakan hanya berharap sang pemain mendapatkan yang terbaik.

Manchester United secara resmi meminjamkan Jadon Sancho ke Borussia Dortmund hingga akhir musim. Pemain berpaspor Inggris itu dipinjamkan setelah ‘terasingkan’ di Old Trafford.

 

Sancho diketahui sempat berselisih dengan Ten Hag sebelum meninggalkan Setan Merah -julukan Manchester United. Pemain berusia 23 tahun itu mengkritik Ten Hag lewat yang mengesampingkannya dari skuad karena dianggap tak layak.

Hal itu membuat hubungan Sancho dengan Ten Hag memburuk, dan dia pun semakin tidak mendapatkan tempat di Manchester United. Meski berstatus sebagai pemain pinjaman, Sancho diyakini tidak akan kembali ke Old Trafford.

Ten Hag berharap Sancho mendapatkan yang terbaik ketika bermain untuk klub lamanya. Pelatih asal Belanda itu menolak untuk menjawab pertanyaan wartawan lebih jauh tentang Sancho.

“Saya harap dia (Jadon Sancho) baik-baik saja, jadi saya mendoakan yang terbaik untuknya,” ujar Ten Hag singkat, dikutip dari Manchester World, Sabtu (13/1/2024).

Halaman:
1 2
      
