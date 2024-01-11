Resmi, Manchester United Pinjamkan Jadon Sancho ke Borussia Dortmund

PEMAIN Manchester United, Jadon Sancho resmi dipinjam klub asal Jerman, Borussia Dortmund, pada Kamis (11/1/2024). Sancho dipinjamkan hingga akhir musim 2023-2024 bersama mantan klubnya tersebut

"Borussia Dortmund telah merekrut pemain ofensif Jadon Sancho (23) dengan status pinjaman hingga akhir musim," tulis pernyataan resmi Borussia Dortmund di lamannya, Kamis (11/1/2024).

Ya, pemain asal Inggris yang saat ini milik Manchester United itu menandatangani kontrak pinjaman dengan Borussia Dortmund hingga 30 Juni 2024. Jadon Sancho dinilai bisa membantu Die Borussen –julukan Dortmund– untuk mencapai targetnya pada musim ini.

“Jadon adalah pemain yang benar-benar berbeda dan saya tak sabar untuk segera melihatnya kembali berseragam hitam dan kuning. Dia mengenal kota ini, SIGNAL IDUNA PARK, fans dan klub kami," kata direktur olahraga Borussia Dortmund, Sebastian Kehl.

"Kami yakin dia akan segera beradaptasi dengan kami, mencapai performa terbaiknya, dan menggunakan kualitasnya untuk membantu kami mencapai tujuan musim ini,” imbuhnya.