Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi, Manchester United Pinjamkan Jadon Sancho ke Borussia Dortmund

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |21:02 WIB
Resmi, Manchester United Pinjamkan Jadon Sancho ke Borussia Dortmund
Jadon Sancho resmi dipinjamkan Manchester United ke Borussia Dortmund. (Foto: Instagram/blackyellow)
A
A
A

PEMAIN Manchester United, Jadon Sancho resmi dipinjam klub asal Jerman, Borussia Dortmund, pada Kamis (11/1/2024). Sancho dipinjamkan hingga akhir musim 2023-2024 bersama mantan klubnya tersebut

"Borussia Dortmund telah merekrut pemain ofensif Jadon Sancho (23) dengan status pinjaman hingga akhir musim," tulis pernyataan resmi Borussia Dortmund di lamannya, Kamis (11/1/2024).

Ya, pemain asal Inggris yang saat ini milik Manchester United itu menandatangani kontrak pinjaman dengan Borussia Dortmund hingga 30 Juni 2024. Jadon Sancho dinilai bisa membantu Die Borussen –julukan Dortmund– untuk mencapai targetnya pada musim ini.

“Jadon adalah pemain yang benar-benar berbeda dan saya tak sabar untuk segera melihatnya kembali berseragam hitam dan kuning. Dia mengenal kota ini, SIGNAL IDUNA PARK, fans dan klub kami," kata direktur olahraga Borussia Dortmund, Sebastian Kehl.

Jadon Sancho

"Kami yakin dia akan segera beradaptasi dengan kami, mencapai performa terbaiknya, dan menggunakan kualitasnya untuk membantu kami mencapai tujuan musim ini,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/46/3102253/4-pemain-yang-bisa-tinggalkan-barcelona-pada-januari-2025-nomor-1-jadi-incaran-liverpool-rxuUskKuSe.jpg
4 Pemain yang Bisa Tinggalkan Barcelona pada Januari 2025, Nomor 1 Jadi Incaran Liverpool!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/45/3010600/bristol-rovers-tertarik-kembali-datangkan-elkan-baggott-7Qknb68Yao.jpg
Bristol Rovers Tertarik Kembali Datangkan Elkan Baggott
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/51/2967595/banyak-dapat-tawaran-jesse-lingard-ungkap-alasan-pilih-gabung-fc-seoul-fxW84Rf02y.jpg
Banyak Dapat Tawaran, Jesse Lingard Ungkap Alasan Pilih Gabung FC Seoul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/51/2965819/sempat-ramai-disebut-gantikan-shin-tae-yong-di-timnas-indonesia-pelatih-ini-jadi-calon-kuat-pengganti-xavi-hernandez-di-barcelona-R2eRRJUycE.jpg
Sempat Ramai Disebut Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Pelatih Ini Jadi Calon Kuat Pengganti Xavi Hernandez di Barcelona
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635885/sanksi-untuk-indonesia-tegaskan-standar-ganda-ioc-rusia-dicekal-israel-dibela-eeq.webp
Sanksi untuk Indonesia Tegaskan Standar Ganda IOC: Rusia Dicekal, Israel Dibela
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/08/03/ap_atlet_israel_olimpiade.jpg
4 Keputusan Keras IOC untuk Indonesia Buntut Tolak Atlet Israel: Dialog Dihentikan hingga Ancaman Sanksi Global!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement