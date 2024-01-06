Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Dramatis, Cosmo JNE Tahan Bintang Timur Surabaya 3-3!

PONTIANAK - Cosmo JNE FC sukses menahan juara bertahan Bintang Timur Surabaya 3-3 pada lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (6/1/2024) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Kedua tim bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal. BTS dan Cosmo JNE saling jual beli serangan kendati keduanya masih sama-sama belum tercipta peluang emas.

Setelah berjalan cukup alot, akhirnya Cosmo JNE berhasil membuka keran golnya lewat tendangan Andrew Gustiawan. BTS pun bukan tanpa perlawanan. Tim asal Surabaya ini mencoba untuk merespons gol tersebut.

Akhirnya serangan yang mereka lancarkan mampu membuat kedudukan imbang 1-1 setelah tendangan keras Syauqi Saud tak bisa dibendung kiper Cosmo JNE. Setelah itu, pertandingan kembali berjalan sengit.

BTS berkali-kali mendapat peluang terbaiknya. Tapi lini pertahanan Cosmo JNE masih cukup solid. Pada akhirnya, kedua tim bermain imbang 1-1 untuk sementara di babak pertama.

Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan tempo permainannya. BTS dan Cosmo JNE masih terus bermain agresif guna mencari gol keunggulan.