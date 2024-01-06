Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Halus FC Bungkam Kinantan FC 2-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |17:02 WIB
Halus FC menang 2-0 atas Kinantan FC (Foto: Instagram/@halusfutsal)
Halus FC menang 2-0 atas Kinantan FC (Foto: Instagram/@halusfutsal)
PONTIANAK - Halus FC membungkam Kinantan FC 2-0 pada lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Duel itu dilangsungkan di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (6/1/2024) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Halus FC vs Moncongbulo

Halus FC langsung tancap gas sejak menit awal. Serangan yang mereka lancarkan pun langsung berbuah manis karena tendangan Adrian mampu menjebol gawang Kinantan sehingga membuat skor unggul 1-0.

Setelah itu, Kinantan mencoba untuk merespon gol tersebut. Berkali-kali Andrei Harmaji dan kolega melancarkan serangan, tapi belum ada peluang emas yang didapatnya.

Pertandingan berjalan sengit setelah itu karena kedua tim masih terus jual beli serangan. Halus FC nyaris saja menggandakan keunggulannya, tapi sayang tendangan Widianto melenceng tipis dari gawang Kinantan.

Kinantan sejatinya bisa menyamakan kedudukan karena mendapat second penalti di akhir babak pertama. Tapi sayangnya peluang emas itu gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Giovani. Alhasil, Halus FC unggul sementara di babak pertama.

Usai jeda turun minum, Halus FC memulainya dengan sangat baik. Tim asal Jakarta ini mampu menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 atas Kinantan lewat gol yang dicetak Adytya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
