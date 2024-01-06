Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Kancil WHW Menang 4-2 atas Unggul FC

PONTIANAK - Kancil WHW Pontianak curi poin penuh di markasnya sendiri usai bungkam Unggul FC Malang 4-2 dalam lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (6/1/2024) siang WIB.

Jalannya Pertandingan





Kedua tim langsung memainkan tempo permainan agresif sejak menit awal. Unggul FC berkali-kali mengancam gawang tim tuan rumah Kancil WHW lewat peluang yang didapat Jose Teran.

Sementara itu, kubu tuan rumah juga kerap menebar ancaman. Namun tim besutan Wahyu Kocoy itu masih kesulitan mencetak gol karena Muhammad Albagir berkali-kali melakukan save krusial.

Kancil WHW nyaris saja membuka keran golnya lewat tendangan keras Filippo Inzaghi. Namun lagi-lagi Albagir tampil impresif karena tendangan itu masih bisa dimentahkan olehnya.

Pertandingan masih berjalan sengit hingga laga memasuki menit-menit akhir. Pada akhirnya, Unggul FC dan Kancil WHW masih harus bermain imbang tanpa gol di babak pertama.