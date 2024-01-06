Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Menggila, Sadakata United Bantai Giga FC 8-3

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 untuk duel Giga FC vs Sadakata United akan diulas dalam artikel ini. Sadakata United yang tampil menggila pun menang telak 8-3 atas Giga FC.

Duel Giga FC vs Sadakata United digelar di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (6/1/2024) pukul 11.00 WIB. Selanjutnya, masih ada sederet laga seru yang akan tersaji hari ini, termasuk pertemuan Bintang Timur Surabaya vs Cosmo JNE Jakarta.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sadakata langsung tampil agresif dengan menekan lini pertahanan yang dimiliki Giga FC. Alhasil, tim asal Aceh ini berhasil unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak Azhari Parapat.

Gol tersebut membuat tim polesan Panca Pauji itu semakin nyaman dalam melancarkan serangannya. Dan benar saja, Sadakata berhasil menggandakan keunggulan 2-0 atas Giga FC lewat gol Ubaidillah.

Keran gol Sadakata kembali mengalir. Kali ini gol ketiga dicetak oleh Faris Riyadi. Sementara Giga FC terlihat masih kesulitan untuk bisa menemukan permainan terbaiknya.

Memasuki lima menit akhir, Sadakata berhasil menambah keunggulan menjadi 4-0 berkat gol Ridwan. Tapi di penghujung babak pertama, Giga FC mampu memperkecil kedudukan menjadi 1-4 lewat gol Bagus Himawan.