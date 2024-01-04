Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Coppa Italia 2023-2024: Massimiliano Allegri Minta Juventus Tak Remehkan Salernitana

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |08:10 WIB
Coppa Italia 2023-2024: Massimiliano Allegri Minta Juventus Tak Remehkan Salernitana
Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN - Juventus menjamu Salernitana di babak 16 besar Coppa Italia 2023-2024. Kedua tim saling akan saling berhadapan di Allianz Stadium, Jumat (4/1/2023) diin hari WIB.

Pelatih Juventus Massimiliano Allegri menyatakan timnya tidak akan memandang remeh Salernitana. Juventus pun dipastikan turun dengan kekuatan penuh di laga tersebut.

Jelang bentrokan dini hari nanti, Bianconeri - julukan Juventus- dan Salernitana sama-sama punya modal positif. Juventus berhasil menang 1-0 atas AS Roma, sedangkan tim lawan menang 1-0 atas Verona.

Allegri mengatakan Coppa Italia adalah kompetisi yang cukup penting buat Juventus. Oleh karena itu, dia pastikan timnya akan fokus dalam laga jumpa Salernitana tersebut.

"Ini adalah kompetisi yang kami pedulikan, besok adalah perjalanan kami ke Coppa Italia," kata Allegri dilansir dari Tuttomercato, Kamis (4/1/2023).

Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan timnya pasti akan mendapatkan perlawanan ketat dari tim lawan. Namun, Juventus punya semangat berlipat ganda karena akan bermain di kandang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/11/1632457/dipecat-ulsan-hd-shin-taeyong-merasa-pengalamannya-latih-timnas-indonesia-diremehkan-sbb.webp
Dipecat Ulsan HD, Shin Tae-yong Merasa Pengalamannya Latih Timnas Indonesia Diremehkan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/anthony_sinisuka_ginting.jpg
Link Live Streaming Denmark Open 2025 Hari Kedua: Jadwal Lengkap dan Duel Panas Ginting vs Antonsen!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement