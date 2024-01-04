Coppa Italia 2023-2024: Massimiliano Allegri Minta Juventus Tak Remehkan Salernitana

TURIN - Juventus menjamu Salernitana di babak 16 besar Coppa Italia 2023-2024. Kedua tim saling akan saling berhadapan di Allianz Stadium, Jumat (4/1/2023) diin hari WIB.

Pelatih Juventus Massimiliano Allegri menyatakan timnya tidak akan memandang remeh Salernitana. Juventus pun dipastikan turun dengan kekuatan penuh di laga tersebut.

Jelang bentrokan dini hari nanti, Bianconeri - julukan Juventus- dan Salernitana sama-sama punya modal positif. Juventus berhasil menang 1-0 atas AS Roma, sedangkan tim lawan menang 1-0 atas Verona.

Allegri mengatakan Coppa Italia adalah kompetisi yang cukup penting buat Juventus. Oleh karena itu, dia pastikan timnya akan fokus dalam laga jumpa Salernitana tersebut.

"Ini adalah kompetisi yang kami pedulikan, besok adalah perjalanan kami ke Coppa Italia," kata Allegri dilansir dari Tuttomercato, Kamis (4/1/2023).

Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan timnya pasti akan mendapatkan perlawanan ketat dari tim lawan. Namun, Juventus punya semangat berlipat ganda karena akan bermain di kandang.