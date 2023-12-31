Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Liga Italia 2023-2024: Wojciech Szczesny Optimis Juventus Geser Inter Milan di Puncak Klasemen

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |18:09 WIB
Liga Italia 2023-2024: Wojciech Szczesny Optimis Juventus Geser Inter Milan di Puncak Klasemen
Kiper Juventus, Wojciech Szczesny (Foto: Blackwhitereadallover)
A
A
A

TURIN - Kiper Juventus, Wojciech Szczesny, mengaku optimis timnya bisa menggeser Inter Milan dari puncak klasemen Liga Italia 2023-2024. Ia bahkan cukup percaya diri dengan peluang Juventus dalam perebutan gelara juara.

Saat ini tim asal Turin itu berada di posisi kedua dengan 43 poin. Sementara itu, Inter Milan berada di posisi puncak klasemen dengan 45 poin.

Wojciech Szczesny mengatakan I Nerazzurri -julukan Inter Milan- cukup konsisten sejauh ini dalam Liga Italia. Namun, bisa saja tim itu tergelincir dan akan dimaksimalkan Juventus untuk merebut posisi puncak.

"Inter Min kuat, tapi kami bisa melakukannya, ayo," kata Wojciech Szczesny dilansir dari laman Tuttomercato, Minggu (31/12/2023).

 BACA JUGA:

Pemain berposisi kiper itu mengatakan timnya harus tampil maksimal dari laga ke laga agar tidak hilang poin. Hal itu jika Juventus ingin dapat menggeser posisi Inter Milan dari puncak klasemen saat ini.

"Saya tidak memperebutkan tempat keempat atau ketiga. Jika kami ingin bermain di level ini, kami akan mengincar hasil maksimal. katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631345/bintang-timur-surabaya-bungkam-blacksteel-fc-papua-81-di-pekan-ke2-pfl-20252026-hhx.webp
Bintang Timur Surabaya Bungkam Blacksteel FC Papua 8-1 di pekan ke-2 PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/moncongbulo_fc_menaklukkan_asahan_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Moncongbulo Bungkam Asahan FC di GOR Ken Arok
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement