Liga Italia 2023-2024: Wojciech Szczesny Optimis Juventus Geser Inter Milan di Puncak Klasemen

TURIN - Kiper Juventus, Wojciech Szczesny, mengaku optimis timnya bisa menggeser Inter Milan dari puncak klasemen Liga Italia 2023-2024. Ia bahkan cukup percaya diri dengan peluang Juventus dalam perebutan gelara juara.

Saat ini tim asal Turin itu berada di posisi kedua dengan 43 poin. Sementara itu, Inter Milan berada di posisi puncak klasemen dengan 45 poin.

Wojciech Szczesny mengatakan I Nerazzurri -julukan Inter Milan- cukup konsisten sejauh ini dalam Liga Italia. Namun, bisa saja tim itu tergelincir dan akan dimaksimalkan Juventus untuk merebut posisi puncak.

"Inter Min kuat, tapi kami bisa melakukannya, ayo," kata Wojciech Szczesny dilansir dari laman Tuttomercato, Minggu (31/12/2023).

Pemain berposisi kiper itu mengatakan timnya harus tampil maksimal dari laga ke laga agar tidak hilang poin. Hal itu jika Juventus ingin dapat menggeser posisi Inter Milan dari puncak klasemen saat ini.

"Saya tidak memperebutkan tempat keempat atau ketiga. Jika kami ingin bermain di level ini, kami akan mengincar hasil maksimal. katanya.