HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Fulham vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Kalah 1-2, The Gunners Gagal ke Puncak Klasemen

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |23:35 WIB
Hasil Fulham vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Kalah 1-2, <i>The Gunners</i> Gagal ke Puncak Klasemen
Arsenal kalah 1-2 dari Fulham di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON Arsenal gagal menutup 2023 dengan baik lantaran kalah 1-2 di laga terakhirnya di tahun ini saat bertandang ke markas Fulham, pada Minggu (31/12/2023) malam WIB. Laga pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024 yang dimainkan di Stadion Craven Cottage itu, Arsenal sempat unggul lebih dulu sebelum akhirnya Fulham  mencetak dua gol balasan.

Ya, Arsenal unggul lebih dulu berkat gol Bukayo Saka ketika laga baru berjalan lima menit. Kemudian di menit 29 pemain Fulham, Raul Jimenez berhasil membuat kedudukan kembali sama kuat 1-1. Bobby De Cordova-Reid lantas menyumbang gol penentu di menit 59 dan membuat Fulham menang 2-1 atas Arsenal.

Kekalahan itu membuat Arsenal gagal merebut puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dari Liverpool. Kini tim berjuluk The Gunners itu harus puas menempati posisi keempat dengan 40 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Fulham vs Arsenal

Arsenal langsung berhasil unggul cepat atas Fulham pada awal babak pertama. Kepastian itu usai Bukayo Saka mencetak gol pada menit ke-5.

Tidak tinggal diam begitu saja, tim tuan rumah pun berhasil merespons pada pertengahan babak pertama. Itu setelah Raul Jimenez mencetak gol pada menit ke-29 usai memaksimalkan umpan Tom Cairney.

Permainan ketat pun ditunjukan kedua tim semenjak kedudukan imbang dalam laga itu. Hal itu karena The Gunners -julukan Arsenal dan Fulham saling jual dan beli serangan.

Namun, sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Fulham dan Arsenal pun harus puas bermain sementara waktu dengan skor 1-1.

Halaman:
1 2
      
