Sederet Rekor Buruk Manchester United Usai Kalah 1-2 dari Nottingham Forest, Termasuk Kekalahan Terbesar di Liga Inggris Sejak 24 Tahun Lalu!

SEDERET rekor buruk Manchester United usai kalah 1-2 dari Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Salah satu rekor buruk itu adalah Man United mendapat kekalahan terbesar di Liga Inggris sejak 24 tahun lalu.

Ya, Manchester United harus menelan pil pahit kala melawan Nottingham Forest di City Ground Minggu (31/12/2023) dini hari WIB. Laga pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024 itu harus berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan Setan Merah.

Man United tampil membosankan di babak pertama dan tak mampu mengancam pertahanan The Reds -julukan Forest. Bahkan, ketika mereka mendominasi di babak kedua, mereka tak bisa memanfaatkan peluang yang didapat.

Bruno Fernandes dan kolega pun kebobolan lebih dulu oleh gol Nicolas Dominguez pada menit 64. Lalu, Marcus Rashford menyamakan kedudukan pada menit 78.

Namun, empat menit berselang, sebuah serangan balik cepat dari tim asuhan Nuno Espirito Santo berhasil diselesaikan dengan baik oleh Morgan Gibbs-White. Alhasil, Man United tumbang 1-2.

Hasil tersebut pun membuat Man United menelan kekalahan kesembilan mereka di Liga Inggris 2023-2024. Menurut catatan twitter @OptaJoe yang dilansir pada Minggu (31/12/2023), ini merupakan pertama kalinya Man United mendapat sembilan kekalahan dalam 20 laga pertama Liga Inggris sejak musim 1989-1990 alias 23 tahun lalu.