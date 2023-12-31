Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Sederet Rekor Buruk Manchester United Usai Kalah 1-2 dari Nottingham Forest, Termasuk Kekalahan Terbesar di Liga Inggris Sejak 24 Tahun Lalu!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |08:43 WIB
Sederet Rekor Buruk Manchester United Usai Kalah 1-2 dari Nottingham Forest, Termasuk Kekalahan Terbesar di Liga Inggris Sejak 24 Tahun Lalu!
Laga Nottingham Forest vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEDERET rekor buruk Manchester United usai kalah 1-2 dari Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Salah satu rekor buruk itu adalah Man United mendapat kekalahan terbesar di Liga Inggris sejak 24 tahun lalu.

Ya, Manchester United harus menelan pil pahit kala melawan Nottingham Forest di City Ground Minggu (31/12/2023) dini hari WIB. Laga pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024 itu harus berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan Setan Merah.

Nottingham Forest vs Manchester United

Man United tampil membosankan di babak pertama dan tak mampu mengancam pertahanan The Reds -julukan Forest. Bahkan, ketika mereka mendominasi di babak kedua, mereka tak bisa memanfaatkan peluang yang didapat.

Bruno Fernandes dan kolega pun kebobolan lebih dulu oleh gol Nicolas Dominguez pada menit 64. Lalu, Marcus Rashford menyamakan kedudukan pada menit 78.

Namun, empat menit berselang, sebuah serangan balik cepat dari tim asuhan Nuno Espirito Santo berhasil diselesaikan dengan baik oleh Morgan Gibbs-White. Alhasil, Man United tumbang 1-2.

Hasil tersebut pun membuat Man United menelan kekalahan kesembilan mereka di Liga Inggris 2023-2024. Menurut catatan twitter @OptaJoe yang dilansir pada Minggu (31/12/2023), ini merupakan pertama kalinya Man United mendapat sembilan kekalahan dalam 20 laga pertama Liga Inggris sejak musim 1989-1990 alias 23 tahun lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631361/timnas-indonesia-gagal-lolos-ke-piala-dunia-2026-usai-ditekuk-irak-xsh.webp
Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026 usai Ditekuk IrakÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/10/cristiano_ronaldo.jpg
Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Portugal Menang Dramatis!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement