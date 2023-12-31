5 Penyebab Manchester United Kalah 1-2 dari Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Absennya Pemain Andalan!

5 penyebab Manchester United kalah 1-2 dari Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024 akan diungkap dalam artikel ini. Salah satunya karena absennya sang pemain andalan.

Ya, Manchester United kembali harus menelan pil pahit, usai baru saja menghentikan tren negatifnya beberapa hari lalu dengan mengalahkan Aston Villa 3-2. Kini, melawan Nottingham Forest di Stadion City Ground, Minggu (31/12/2023) dini hari WIB, Man United tumbang 1-2.

Sejumlah faktor jadi penyebab klub berjuluk Setan Merah itu harus menelan kekalahan. Apa saja? Berikut 5 penyebab Manchester United kalah 1-2 dari Nottingham Forest di Liga Inggris 2023-2024.

5. Kesulitan Usai Tertinggal Lebih Dahulu





Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, mengakui pertandingan berjalan menjadi lebih sengit bagi timnya usai harus tertinggal lebih dahulu. Sebab, ada tekanan besar yang menyelimuti para pemainnya Nicolas Dominguez membawa Nottingham Forest membuka keunggulan pada menit ke-64.

"Hasilnya jelas. Mengecewakan,” ujar Ten Hag, dilansir dari BBC, Minggu (31/12/2023).

“Tertinggal 0-1, lalu Anda bangkit, dan kami tampil bagus. Sayangnya, saat serangan balik terjadi kami justru kebobolan,” jelas Ten Hag.

4. Nottingham Forest Ciamik di Babak Kedua





Penyebab lainnya adalah aksi para pemain Nottingham Forest yang tampil lebih menggila di babak kedua. Ambisi untuk merebut poin penuh di markasnya sendiri tampak membuat para pemain Nottingham Forest tampil lebih percaya diri, utamanya di babak kedua.

Tak ayal, saat Man United berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-78 lewat aksi Marcus Rashford, Nottingham Forest bisa kembali unggul. Hanya selang empat menit kemudian dari gol Rashford, Morgan Gibbs-White mencetak gol yang memastikan kemenangan Nottingham Forest.