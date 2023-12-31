Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Kalah Lagi, Christien Eriksen Janji Segalanya Akan Lebih Baik di 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |05:20 WIB
Manchester United Kalah Lagi, Christien Eriksen Janji Segalanya Akan Lebih Baik di 2024
Pemain Manchester United, Christian Eriksen. (Foto: Reuters)
A
A
A

NOTTINGHAM Manchester United lagi-lagi kalah, terbaru tim asuhan Erik Ten Hag itu tumbang 1-2 dari Nottingham Forest di pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu (31/12/2023) dini hari WIB. Itu berarti total Man United telah menelan sembilan kekalahan dari 20 laga yang sudah dimainkan di Liga Inggris musim ini.

Tidak heran Man United pun kini bertengger di peringkat ketujuh dengan mengoleksi 31 poin. Melihat kondisi Setan Merah yang tak kunjung membaik, Christian Eriksen pun mencoba menenangkan fans Man United.

Gelandang Man United itu menegaskan bahwa segalanya akan segera membaik. Ia merasa yang perlu dilakukan saat ini hanyalah tetap bekerja keras.

Sebab Eriksen percaya hanya kerja keras dan pantang menyerah yang bisa memperbaiki performa Man United saat ini. Ia berjanji jika para pemain Man United berusaha, maka segalanya akan membaik di 2024.

Nottingham Forest vs Man United

“Ya, saya percaya itu (jawaban Eriksen saat ditanyai apakah kondisi Man United akan membaik?),” kata Eriksen, dikutip dari BBC, Minggu (31/12/2023).

“Segalanya akan pulih dan menjadi lebih baik. Hanya ada satu jalan ke depan dan itu adalah bekerja keras,” tambahnya.

