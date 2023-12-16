Ingin Cetak Sejarah, Rafael Leao Bertekad Bantu AC Milan Juara Liga Europa 2023-2024

NEWCASTLE – Striker andalan AC Milan, Rafael Leao sejatinya sedih timnya harus tersingkir dari Liga Champions 2023-2024. Namun, Leao tak mau rasa sedih itu terus berlarut sebab ia sudah bertekad membantu Milan merebut gelar juara pertama di ajang Liga Europa.

Ya, AC Milan tersingkir dari Liga Champions 2023-2024 kendati menang di laga terakhir fase grup atas Newcastle United dengan skor 2-1. Sejatinya, Rossoneri memiliki poin yang sama dengan Paris Saint-Germain (PSG) yang lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up Grup F.

Kendati demikian, AC Milan kalah secara head-to-head dan selisih gol dari Les Parisiens -julukan PSG. Karena itulah AC Milan berada di posisi ketiga dan sehingga turun kasta untuk bermain di Liga Europa 2023-2024.

Leao mengatakan tidak mempermasalahkan Milan yang turun kasta ke Liga Europa. Penyerang asal Portugal itu meyakini AC Milan mempunyai peluang besar untuk memenangkan trofi perdana Liga Europa di musim ini.

“Kami (sebenarnya) ingin melanjutkan di Liga Champions, kami merayakannya setelah peluit akhir dibunyikan karena ini masih merupakan tiga poin penting,” kata Leao dikutip dari Football Italia, Sabtu (16/12/2023).