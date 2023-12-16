Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ingin Cetak Sejarah, Rafael Leao Bertekad Bantu AC Milan Juara Liga Europa 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |00:02 WIB
Ingin Cetak Sejarah, Rafael Leao Bertekad Bantu AC Milan Juara Liga Europa 2023-2024
Pemain AC Milan, Rafael Leao. (Foto: Reuters)
A
A
A

NEWCASTLE – Striker andalan AC Milan, Rafael Leao sejatinya sedih timnya harus tersingkir dari Liga Champions 2023-2024. Namun, Leao tak mau rasa sedih itu terus berlarut sebab ia sudah bertekad membantu Milan merebut gelar juara pertama di ajang Liga Europa.

Ya, AC Milan tersingkir dari Liga Champions 2023-2024 kendati menang di laga terakhir fase grup atas Newcastle United dengan skor 2-1. Sejatinya, Rossoneri memiliki poin yang sama dengan Paris Saint-Germain (PSG) yang lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up Grup F.

Kendati demikian, AC Milan kalah secara head-to-head dan selisih gol dari Les Parisiens -julukan PSG. Karena itulah AC Milan berada di posisi ketiga dan sehingga turun kasta untuk bermain di Liga Europa 2023-2024.

Leao mengatakan tidak mempermasalahkan Milan yang turun kasta ke Liga Europa. Penyerang asal Portugal itu meyakini AC Milan mempunyai peluang besar untuk memenangkan trofi perdana Liga Europa di musim ini.

Newcastle United vs AC Milan

“Kami (sebenarnya) ingin melanjutkan di Liga Champions, kami merayakannya setelah peluit akhir dibunyikan karena ini masih merupakan tiga poin penting,” kata Leao dikutip dari Football Italia, Sabtu (16/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012281/ademola-lookman-senang-bukan-main-usai-bawa-atalanta-juara-liga-europa-2023-2024-0U8Hyp67Fo.JPG
Ademola Lookman Senang Bukan Main Usai Bawa Atalanta Juara Liga Europa 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012259/penantian-25-tahun-atalanta-siap-berpesta-usai-juarai-liga-europa-2023-2024-CDJTpNZGj2.jpeg
Penantian 25 Tahun, Atalanta Siap Berpesta Usai Juarai Liga Europa 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012110/bayer-leverkusen-gagal-juara-liga-europa-2023-2024-xabi-alonso-akui-atalanta-main-lebih-baik-q30niTX4bH.JPG
Bayer Leverkusen Gagal Juara Liga Europa 2023-2024, Xabi Alonso Akui Atalanta Main Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012099/final-liga-europa-2023-2024-gian-piero-gasperini-ungkap-kunci-atalanta-hentikan-rentetan-tak-terkalahkan-bayer-leverkusen-HhWRHuxqW5.JPG
Final Liga Europa 2023-2024: Gian Piero Gasperini Ungkap Kunci Atalanta Hentikan Rentetan Tak Terkalahkan Bayer Leverkusen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660585/sikat-vietnam-timnas-futsal-indonesia-lolos-final-piala-aff-futsal-u19-2025-qbl.webp
Sikat Vietnam, Timnas Futsal Indonesia Lolos Final Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2019/07/10/kapal_tenggelam_ilustrasi.jpg
Pelatih Valencia dan Tiga Anaknya Tewas dalam Kapal Tenggelam di Labuan Bajo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement