HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool vs Manchester United: Mohamed Salah Bakal Diistirahatkan Jurgen Klopp?

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |19:40 WIB
Liverpool vs Manchester United: Mohamed Salah Bakal Diistirahatkan Jurgen Klopp?
Mohamed Salah kala membela Liverpool. (Foto: Reuters)
A
A
A

PELATIH Liverpool, Jurgen Klopp, dikabarkan akan mengistirahatkan pemain andalannya, Mohamed Salah, saat melawan Manchester United. Alasannya, Klopp ingin berbagi intensitas kepad apemain lainnya di lapangan.

Bahkan, Klopp dikabarkan bukan hanya mengistirahatkan Salah. Ada sederet pemain andalan lain yang bakal diistirahatkan, yakni Allison Becker, Virgil van Dijk, dan Trent Alexander-Arnold.

Mohamed Salah

Perubahan-perubahan itu dia rencanakan matang-matang sebelum laga. Meski demikian, taktik sebenarnya tentu disimpan rapat oleh Klopp. Mengingat, ini merupakan momen seru menjamu Man United di Anfield.

"Tidak ada yang terluka. Tidak ada yang terluka, jadi kami pulih, pulang dan pergi lagi," ujar Klopp dalam rilis Man United, dipetik Sabtu (16/12/2023).

"Kami hanya ingin berbagi intensitas. Apakah saya ingin memainkan Joe Gomez 90 atau Ibou (Ibrahima Konata) 90 (menit), jika kami memiliki kesempatan untuk melakukannya?” lanjutnya.

“(Jadi saya memutuskan) 45 dan 45 menit, sama di lini tengah. Perubahan ini direncanakan sebelum pertandingan, terlepas dari hasilnya,” jelas Klopp.

Halaman:
1 2
      
