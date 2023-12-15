Harry Maguire dan Bruno Fernandes Absen, Manchester United Jadi Bulan-bulanan Liverpool di Liga Inggris 2023-2024?

MANCHESTER United akan menghadapi Liverpool dalam pertandingan pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan ini akan berlangsung di Anfield, Liverpool, Inggris pada Minggu 17 Desember 2023 malam WIB.

Menjelang pertandingan ini, Erik ten Hag selaku pelatih Manchester United harus menghadapi tantangan besar. Dua pemain kuncinya, Harry Maguire dan Bruno Fernandes, dipastikan absen.

(Harry Maguire (kiri) absen lawan Liverpool karena cedera. (Foto: REUTERS)

Harry Maguire ditarik keluar dalam pertandingan melawan Bayern Munich di matchday pamungkas Grup A Liga Champions 2023-2024, Rabu 13 Desember 2023 dini hari WIB karena cedera pangkal paha. Sementara itu, Bruno Fernandes absen karena skorsing hukuman kartu kuning.

“Harry (Maguire), dia tidak akan tersedia untuk pertandingan mendatang. Tapi, menurut kami ini tidak untuk jangka panjang,” ungkap Ten Hag dikutip dari laman resmi Manchester United, Jumat (15/12/2023).

Absennya Harry Maguire tentu menjadi pukulan telak bagi Manchester United. Harry Maguire bangkit musim ini dan menjadi salah satu pemain andalan Setan Merah.

Karena itu, Erik Ten Hag harus mencari cara untuk menutupi lubang di lini pertahanan sepeninggal Harry Maguire. Raphael Varane yang absen dalam beberapa laga terakhir dapat dijadikan opsi untuk dimainkan.