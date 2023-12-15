Jadwal Liga Inggris 2023-2024 Pekan Ke-17: Liverpool vs Manchester United, The Reds Menang Telak?

JADWAL Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-17 akan dibahas Okezone. Terdapat 10 pertandingan pada pekan ke-17 Liga Inggris musim ini yang akan dimulai pada Sabtu 16 Desember 2023 dini hari WIB hingga Minggu 17 Desember 2023 malam WIB.

Salah satu pertandingan yang paling disorot pada Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-17 yakni laga Liverpool vs Manchester United. Duel panas nan penuh gengsi sesama tim berwarna merah ini bakal terjadi di Stadion Anfield pada Minggu (17/12/2023) pukul 23.30 WIB.

Di atas kertas, The Reds –julukan Liverpool- dalam posisi yang lebih diunggulkan saat bersua musuh bebuyutannya, The Red Devils –julukan Manchester United. Selain berstatus tuan rumah, Liverpool telah melewati 16 pertandingan Liga Inggris 2023-2024 dengan hasil positif.

Dari 16 pertandingan yang telah dimainkan, pasukan Jurgen Klopp itu sukses meraih 11 kemenangan, 4 seri dan hanya menelan 1 kekalahan. Pada laga terakhirnya pekan lalu, Liverpool sukses menumbangkan Crystal Palace dengan skor 2-1.

Hasil itu membuat Liverpool duduk di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan koleksi 37 poin. Mereka unggul satu angka atas Arsenal yang menempati peringkat kedua dengan perolehan 36 poin.

Sementara di kubu lawan, Manchester United meraih hasil negatif dari 16 pertandingan dengan hanya meraih 9 kali kemenangan dan menelan 7 kali kekalahan. Bahkan di pertandingan terakhirnya di Liga Inggris, Setan Merah kalah dari Bournemouth dengan skor 0-3.

Kekalahan itu membuat Setan Merah harus rela tertahan di peringkat ke-6 dengan 27 poin. Melihat situasi tak mendukung yang dialami pasukan Erik ten Hag, akankah Manchester United dibantai oleh Liverpool pada pertemuan nanti? Menarik dinantikan.