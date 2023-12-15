Kisah Miris Antonio Conte Ternyata Kepincut Latih Manchester United tapi Tak Digubris

KISAH miris Antonio Conte ternyata kepincut latih Manchester United tapi tak digubris menarik perhatian. Padahal, Antonio Conte diketahui jadi salah satu pelatih dunia yang sangat berprestasi.

Conte bahkan membantu Inter Milan meraih gelar juara Liga Italia pada 2020-2021. Tetapi karena perbedaan prinsip, ia memilih untuk meninggalkan klub tersebut.

Sempat terdengar kabar bahwa Conte akan menangani Manchester United untuk menggantikan pelatih kala itu, yakni Ole Gunnar Solskjaer. Antonio Conte yang berstatus free agent kala itu menyambut dengan senang hati kesempatan tersebut.

Antonio Conte pun ternyata kepincut latih Manchester United. Pasalnya, klub berjuluk Setan Merah itu bertabur bintang ternama. Tentu saja, ini akan menjadi kesempatan Conte untuk membesarkan namanya.

Antonio Conte juga ingin membuktikan kehebatannya setelah dipecat Chelsea. Conte sangat menantikan panggilan dari Manchester United. Akan tetapi, dia justru tidak mendapat panggilan sama sekali.

Conte merasa Man United tetap akan mempertahankan Solskjaer. Alhasil, dia akhirnya memilih melupakan Manchester United.

Salah satu alasan Manchester United menolak Antonio Conte adalah kekhawatiran mereka terhadap gaya melatihnya. Menurut laporan dari Daily Mail, para petinggi klub Manchester United khawatir dengan metode melatih yang sangat presisi dan rinci yang diterapkan oleh Conte.