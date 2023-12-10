Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Black Steel Bikin Sadakata United Babak Belur 5-1

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |17:50 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Black Steel Bikin Sadakata United Babak Belur 5-1
Black Steel menang 5-1 atas Sadakata United di Liga Futsal Profesional 2023-2024. (Foto: Instagram/blacksteelfcmanokwari)
A
A
A

TEGAL Black Steel FC berhasil membuat Sadakata United babak belur di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024 pada Minggu (10/12/2023) sore WIB. Bagaimana tidak, Black Steel yang bermain apik nyatanya mampu membuat Sadakata United hancur dengan skior 5-1.

Kemenangan Black Steel pun tak terlepas dari penampilan menawan Evan Soumilena dan Adityas Wibowo yang sama-sama mencetak brace di laga yang berlangsung di GOR Tegal Selatan tersebut.

Jalannya Pertandingan

Black Steel menggempur pertahanan Sadakata United sejak menit awal pertandingan. Sadakata United kesulitan mengembangkan permainan.

Namun usaha Evan Soumilena dan kolega di babak pertama masih belum membuahkan hasil. Kiper Sadakata United, Azfar Burhan banting tulang menyelamatkan gawangnya.

Alhasil skor kaca mata pun menutup jalannya babak pertama. Pada babak kedua, Black Steel akhirnya mampu pecah telur lewat gol yang dicetak Adityas Wibowo.

Black Steel FC

Namun tak lama berselang, Sadakata United menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Rama Adithia. Black Steel pun bermain kian agrasif di babak kedua.

Halaman:
1 2
      
