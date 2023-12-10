Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sengit, Fafage Banua Menang 4-3 atas Kinantan FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |15:50 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sengit, Fafage Banua Menang 4-3 atas Kinantan FC
Fafage Banua kalahkan Kinantan FC di Liga Futsal Profesional 2023-2024. (Foto: Instagram/fafagebanua)
A
A
A

TEGAL – Kemenangan manis berhasil diraih Fafage Banua yang berjumpa Kinantan FC di pekan keempat Liga Futsal Profesional 2023-2024, pada Minggu (10/12/2023) siang WIB. Bermain di GOR Tegal Selatan, Jawa Tengah, Fafage Banua tepatnya menang tipis 4-3 atas lawannya tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan ketat sejak menit awal lantaran kedua tim langsung tancap gas. Fafage Banua pun mampu membuka keunggulannya lebih dulu atas Kinantan lewat gol yang dicetak Diego Rodrigo.

Kinantan langsung merespons gol tersebut dengan sangat baik. Mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol yang dicetak Mahyaruddin Siddik. Gol ini membuat mereka semakin percaya diri.

Dan benar saja, Kinantan yang sempat tertinggal justru berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1 lewat gol Giovanni. Fafage Banua pun berupaya untuk mengejar ketertinggalannya ini.

Fafage Banua vs Kinantan FC

Peluang demi peluang mampu diciptakan Ali Abedin dan kolega. Tapi upaya mereka masih belum berbuah manis. Fafage Banua harus tertinggal 1-2 dari Kinantan di babak pertama.

Babak Kedua

Fafage Banua memulai babak kedua dengan sangat baik. Terbukti, mereka sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat Diego Rodrigo. Setelah itu, pertandingan pun kembali berjalan agresif.

