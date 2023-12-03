Usai Buat Heboh Bongkar Perselingkuhan sang Suami, Istri Mantan Kapten Timnas Indonesia U-19 Umbar Kedekatan dengan Asnawi Mangkualam

ISTRI mantan kapten Timnas Indonesia U-19, Nurhidayat Haris yang bernama Sarah Ahmad kembali membuat heboh netizen. Terbaru ia mengumbar kedekatan dirinya dengan kapten Timnas Indonesia saat ini, yakni Asnawi Mangkualam.

Seperti yang diketahui, Sarah Ahmad membuat pencinta sepakbola Indonesia heboh. Sebab ia memberitahukan kepada publik bahwa suaminya, Nurhidayat telah selingkuh.

Semua itu berawal dari Sarah yang mengunggah kata-kata bijak terkait perselingkuhan hingga akhirnya warganet bertanya-tanya tentang pembahasan tersebut. Sarah pun sempat membalas pertanyaan netizen dan membawa Lady Companion (LC).

Tak ayal, banyak yang mengindikasikan bahwa Nurhidayat diduga selingkuh dengan LC. Sejauh ini Nurhidayat masih bungkam. Padahal ada isu lain yang menyebut Sarah siap menggugat cerita pemain Persiraja Banda Aceh tersebut.

Ketika masalah dengan Nurhidayat belum menemukan titik terang, Sarah Ahmad kembali membuat netizen heboh. Sebab ia membagikan percakapan dirinya dengan Asnawi.

Menariknya dalam percakapan itu penggawa Jeonnam Dragons tersebut terlihat bakal bertemu dengan Sarah. Asnawi yang saat ini sejatinya sedang menikmati masa liburan di Bali langsung membeli tiket ke Jakarta hanya untuk mendatangi Sarah yang sedang ulang tahun.