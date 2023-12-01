Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Merosotnya Karier Nurhidayat Haris, dari Kapten Timnas Indonesia U-19 hingga Dicoret Shin Tae-yong karena Indisipliner

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:39 WIB
Merosotnya Karier Nurhidayat Haris, dari Kapten Timnas Indonesia U-19 hingga Dicoret Shin Tae-yong karena Indisipliner
Nurhidayat Haris kembali viral usai tersandung isu perselingkuhan. (Foto: Instagram/nurhidayatnh32)
A
A
A

MEROSOTNYA karier Nurhidayat Haris, dari kapten Timnas Indonesia U-19 hingga dicoret Shin Tae-yong akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui nama Nurhidayat Haris kembali terdengar usai dirinya tersandung masalah isu perselingkuhan.

Istrinya saat ini, Sarah Ahmad menyebut Nurhidayat selingkuh. Semua itu berawal dari Sarah yang mengunggah kata-kata bijak terkait perselingkuhan hingga akhirnya warganet bertanya-tanya tentang pembahasan tersebut.

Sarah pun sempat membalas pertanyaan netizen dan membawa Lady Companion (LC). Tak ayal, banyak yang mengindikasikan bahwa Nurhidayat diduga selingkuh dengan LC.

Sejauh ini Nurhidayat masih bungkam. Padahal ada isu lain yang menyebut Sarah siap menggugat cerita pemain Persiraja Banda Aceh tersebut.

Nurhidayat Haris

Tentunya kasus itu menambah daftar masalah yang pernah dialami Nurhidayat. Pemain berusia 24 tahun itu memang dikenal sebagai pemain yang cukup kontroversial.

Padahal dulunya Nurhidayat adalah salah satu pemain andalan Timnas Indonesia U-19. Bahkan ia dipercaya menjadi kapten.

Hal itu tak heran karena Nurhidayat dianggap sebagai calon bek andalan Timnas Indonesia. Namun, nyatanya sikap Nurhidayat membuatnya kesulitan berkembang dan bersinar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/49/3058225/liga-2-2024-2025-dimulai-7-september-2024-persibo-bojonegoro-vs-gresik-united-jadi-laga-pembuka-g74oSiR8SF.jpg
Liga 2 2024-2025 Dimulai 7 September 2024, Persibo Bojonegoro vs Gresik United Jadi Laga Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/49/3027400/kisah-perjuangan-psbs-biak-juara-liga-2-2023-2024-bukti-manajemen-yang-sehat-GcSJX2Dxnn.jpg
Kisah Perjuangan PSBS Biak Juara Liga 2 2023-2024, Bukti Manajemen yang Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/49/2991951/persikab-kabupaten-bandung-tak-tahu-penyebab-disanksi-fifa-NYmITTe0kU.jpg
Persikab Kabupaten Bandung Tak Tahu Penyebab Disanksi FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/49/2983558/kisah-haru-beto-goncalves-pemain-gaek-43-tahun-yang-juara-liga-2-secara-beruntun-Takus8GCMb.jpg
Kisah Haru Beto Goncalves, Pemain Gaek 43 Tahun yang Juara Liga 2 Secara Beruntun!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/13/51/1655387/premier-padel-2025-barcelona-finals-masuki-babak-akhir-nonton-di-vision-txy.jpg
Premier Padel 2025 Barcelona Finals Masuki Babak Akhir, Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/19/timnas_voli_indonesia_foto_ig_at_ieufarhan.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia Vs Myanmar di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement