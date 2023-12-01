Merosotnya Karier Nurhidayat Haris, dari Kapten Timnas Indonesia U-19 hingga Dicoret Shin Tae-yong karena Indisipliner

MEROSOTNYA karier Nurhidayat Haris, dari kapten Timnas Indonesia U-19 hingga dicoret Shin Tae-yong akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui nama Nurhidayat Haris kembali terdengar usai dirinya tersandung masalah isu perselingkuhan.

Istrinya saat ini, Sarah Ahmad menyebut Nurhidayat selingkuh. Semua itu berawal dari Sarah yang mengunggah kata-kata bijak terkait perselingkuhan hingga akhirnya warganet bertanya-tanya tentang pembahasan tersebut.

Sarah pun sempat membalas pertanyaan netizen dan membawa Lady Companion (LC). Tak ayal, banyak yang mengindikasikan bahwa Nurhidayat diduga selingkuh dengan LC.

Sejauh ini Nurhidayat masih bungkam. Padahal ada isu lain yang menyebut Sarah siap menggugat cerita pemain Persiraja Banda Aceh tersebut.

Tentunya kasus itu menambah daftar masalah yang pernah dialami Nurhidayat. Pemain berusia 24 tahun itu memang dikenal sebagai pemain yang cukup kontroversial.

Padahal dulunya Nurhidayat adalah salah satu pemain andalan Timnas Indonesia U-19. Bahkan ia dipercaya menjadi kapten.

Hal itu tak heran karena Nurhidayat dianggap sebagai calon bek andalan Timnas Indonesia. Namun, nyatanya sikap Nurhidayat membuatnya kesulitan berkembang dan bersinar.