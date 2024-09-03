Liga 2 2024-2025 Dimulai 7 September 2024, Persibo Bojonegoro vs Gresik United Jadi Laga Pembuka

LIGA 2 2024-2025 mulai digelar pada Sabtu 7 September 2024. Laga Persibo Bojonegoro vs Gresik United pun akan jadi pertandingan pembuka.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus dalam konferensi pers Liga 2 2024-2025 di Pegadaian Tower, Jakarta Pusat pada Selasa (3/9/2024).

"Tanggal 7 September nanti kick off di Bojonegoro, di mana tim promosi (Persibo Bojonegoro) akan bertanding dengan Gresik United," kata Ferry kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Pegadaian Tower, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa jumlah pertandingan Liga 2 musim ini akan meningkat. Meski begitu, ada penurunan dalam jumlah peserta yang akan berkompetisi.

"Musim ini pertandingan akan meningkat hampir 20 persen. Jadi, ada 291 laga dengan jumlah tim lebih sedikit. Tahun ini ada 26 dari 28 pada tahun lalu," papar Ferry.