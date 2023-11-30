Kisah Cinta Nurhidayat Haris dan Sarah Ahmad, dari Hadiah Mobil Mewah Kini Diterpa Isu Perselingkuhan

KISAH cinta Nurhidayat Haris dan Sarah Ahmad, dari hadiah mobil mewah kini diterpa isu perselingkuhan. Bek Persiraja Banda Aceh itu sedang menjadi pembahasan hangat di media sosial belakangan ini.

Nurhidayat pernah menjadi andalan Timnas Indonesia U-19 di masa lalu, bahkan menjadi kapten. Pada 2021, dia menikah dengan Sarah Ahmad.

Sebelumnya pada 2020, gaya berpacaran keduanya pernah menjadi sorotan. Pasalnya, Nurhidayat menghadiahi mobil Mini Cooper kepada Sarah Ahmad sebagai hadiah ulang tahunnya.

Di lapangan, kariernya semakin menurun. Pada awal Liga 1 2023-2024, Nurhidayat dilepas oleh klubnya, Bhayangkara FC. Sempat berstatus tanpa klub, Persiraja Banda Aceh akhirnya menggaet Nurhidayat untuk bermain di Liga 2 2023-2024.

Kini, Nurhidayat kembali menjadi perhatian karena nampaknya rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Sarah Ahmad mengindikasikan bahwa sang suami berselingkuh.

Sarah mengunggah kata-kata bijak tentang perselingkuhan di media sosialnya. Hal itu pun berujung kepada pertanyaan oleh warganet.