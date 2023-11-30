Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Cinta Nurhidayat Haris dan Sarah Ahmad, dari Hadiah Mobil Mewah Kini Diterpa Isu Perselingkuhan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |13:17 WIB
Kisah Cinta Nurhidayat Haris dan Sarah Ahmad, dari Hadiah Mobil Mewah Kini Diterpa Isu Perselingkuhan
Sarah Ahmad dihadiahi Mini Cooper oleh Nurhidayat Haris (Foto: Instagram Sarah Ahmad)
A
A
A

KISAH cinta Nurhidayat Haris dan Sarah Ahmad, dari hadiah mobil mewah kini diterpa isu perselingkuhan. Bek Persiraja Banda Aceh itu sedang menjadi pembahasan hangat di media sosial belakangan ini.

Nurhidayat pernah menjadi andalan Timnas Indonesia U-19 di masa lalu, bahkan menjadi kapten. Pada 2021, dia menikah dengan Sarah Ahmad.

Nurhidayat dan Sarah Ahmad

Sebelumnya pada 2020, gaya berpacaran keduanya pernah menjadi sorotan. Pasalnya, Nurhidayat menghadiahi mobil Mini Cooper kepada Sarah Ahmad sebagai hadiah ulang tahunnya.

Di lapangan, kariernya semakin menurun. Pada awal Liga 1 2023-2024, Nurhidayat dilepas oleh klubnya, Bhayangkara FC. Sempat berstatus tanpa klub, Persiraja Banda Aceh akhirnya menggaet Nurhidayat untuk bermain di Liga 2 2023-2024.

Kini, Nurhidayat kembali menjadi perhatian karena nampaknya rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Sarah Ahmad mengindikasikan bahwa sang suami berselingkuh.

Sarah mengunggah kata-kata bijak tentang perselingkuhan di media sosialnya. Hal itu pun berujung kepada pertanyaan oleh warganet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189012/calvin_verdonk_sumbang_125_paket_hygiene_kit_untuk_bencana_sumatera_cverdonk-lVGK_large.jpg
Salut! Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Sumbang 125 Paket Hygiene Kit untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188713/justin_hubner_wajib_mualaf_jika_ingin_menikahi_jennifer_coppe_justinhubner5-C6UI_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Wajib Mualaf Sebelum Nikahi Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/11/1654955/pelatih-malaysia-cemas-nasib-tim-di-tangan-timnas-indonesia-u22-btu.jpg
Pelatih Malaysia Cemas Nasib Tim di Tangan Timnas Indonesia U-22
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/esports_indonesia.jpg
AS Dorong Generasi Muda Indonesia Lewat Esports! Program Khusus Diluncurkan Jelang Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement