HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nurhidayat Diisukan Selingkuh, sang Istri Sarah Ahmad Ungkap Fakta Mengejutkan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |22:24 WIB
Nurhidayat Diisukan Selingkuh, sang Istri Sarah Ahmad Ungkap Fakta Mengejutkan
Nurhidayat Haji Haris diisukan selingkuh (Foto: Instagram/@nurhidayatnh32)
A
A
A

NURHIDAYAT Haji Haris diisukan selingkuh usai sang istri Sarah Ahmad mengungkap kode-kode di media sosial miliknya. Parahnya, bek Persiraja Banda Aceh itu disebut-sebut main serong dengan wanita penghibur!

Sarah tampak sudah gerah dengan gerak-gerik Nurhidayat. Perempuan berdarah Arab itu beberapa kali mengunggah kode soal perselingkuhan sang suami.

Nurhidayat Haji Haris dan Sarah Ahmad

Awalnya, Sarah mengunggah sebuah kata bijak soal perselingkuhan. Hal itu kemudian ditanggapi oleh warganet yang cukup penasaran. Jawaban sang selebgram malah mengonfirmasi tindakan main serong Nurhidayat!

"Kaya ade bumbu-bumbu orang ketige nih," kata warganet di Instagram.

"Kalo orang ke 9999+ & para LC LC gimana tuh?" jawab Sarah.

Jawaban tersebut tentu saja bikin heboh. Apalagi, Sarah mengungkapkan kondisinya sempat memburuk karena kasus perselingkuhan. Namun, dia siap untuk melanjutkan hidup.

"Sampe bolak balik ugd sesek nafas. Life must go on SO let's move on. Mungkin aku terlalu mahal buat disandingi dengan pulupulu makanya dia mencari yg sejenis HAHAHA," sindir Sarah.

