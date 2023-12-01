Liverpool Pastikan Tiket 16 Besar Liga Europa 2023-2024, Jurgen Klopp Puas

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp puas dan senang bukan main usai timnya menang 4-0 atas LASK Linz di matchday kelima Grup E Liga Europa 2023-2024. Sebab berkat kemenangan itu, Liverpool berhasil memastikan diri menjadi juara Grup E, yang berarti mereka berhak lolos langsung ke babak 16 besar.

Ya, Liverpool baru saja berhasil menang telak atas LASK Linz dalam lanjutan Grup E di Stadion Anfield, Jumat (1/12/2023) dini hari WIB. Empat gol kemenangan The Reds dicetak oleh Luis Diaz (12’), brace Cody Gakpo (15’, 90+2’), dan Mohamed Salah (51’ P).

Kemenangan atas LASK membuat The Reds saat ini berada di puncak klasemen dengan koleksi 12 poin dari lima pertandingan yang telah dilewati. Koleksi ini sekaligus membuat Liverpool dipastikan keluar sebagai juara grup karena memiliki keunggulan empat angka atas Toulouse.

Klopp pun sangat puas dengan pencapaian Liverpool yang mampu melaju ke fase gugur dengan status juara grup. Walaupun pelatih asal Jerman ini merasa masih banyak yang harus dibenahi dalam timnya.

“Yang paling penting adalah kami berada di puncak grup dan itu tidak akan berubah jadi itu bagus,” tutur Klopp, dikutip dari BBC, Jumat (1/12/2023).

“Ada banyak hal bagus dan beberapa hal yang saya tidak terlalu suka, tapi begitulah adanya. Kami mengatakannya sepanjang waktu, kami masih harus tumbuh dan berkembang,” sambungnya.