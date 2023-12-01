Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liverpool Pastikan Tiket 16 Besar Liga Europa 2023-2024, Jurgen Klopp Puas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |09:50 WIB
Liverpool Pastikan Tiket 16 Besar Liga Europa 2023-2024, Jurgen Klopp Puas
Suasana laga Liverpool vs LASK Linz. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp puas dan senang bukan main usai timnya menang 4-0 atas LASK Linz di matchday kelima Grup E Liga Europa 2023-2024. Sebab berkat kemenangan itu, Liverpool berhasil memastikan diri menjadi juara Grup E, yang berarti mereka berhak lolos langsung ke babak 16 besar.

Ya, Liverpool baru saja berhasil menang telak atas LASK Linz dalam lanjutan Grup E di Stadion Anfield, Jumat (1/12/2023) dini hari WIB. Empat gol kemenangan The Reds dicetak oleh Luis Diaz (12’), brace Cody Gakpo (15’, 90+2’), dan Mohamed Salah (51’ P).

Kemenangan atas LASK membuat The Reds saat ini berada di puncak klasemen dengan koleksi 12 poin dari lima pertandingan yang telah dilewati. Koleksi ini sekaligus membuat Liverpool dipastikan keluar sebagai juara grup karena memiliki keunggulan empat angka atas Toulouse.

Klopp pun sangat puas dengan pencapaian Liverpool yang mampu melaju ke fase gugur dengan status juara grup. Walaupun pelatih asal Jerman ini merasa masih banyak yang harus dibenahi dalam timnya.

Liverpool vs LASK Linz

“Yang paling penting adalah kami berada di puncak grup dan itu tidak akan berubah jadi itu bagus,” tutur Klopp, dikutip dari BBC, Jumat (1/12/2023).

“Ada banyak hal bagus dan beberapa hal yang saya tidak terlalu suka, tapi begitulah adanya. Kami mengatakannya sepanjang waktu, kami masih harus tumbuh dan berkembang,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012281/ademola-lookman-senang-bukan-main-usai-bawa-atalanta-juara-liga-europa-2023-2024-0U8Hyp67Fo.JPG
Ademola Lookman Senang Bukan Main Usai Bawa Atalanta Juara Liga Europa 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012259/penantian-25-tahun-atalanta-siap-berpesta-usai-juarai-liga-europa-2023-2024-CDJTpNZGj2.jpeg
Penantian 25 Tahun, Atalanta Siap Berpesta Usai Juarai Liga Europa 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012110/bayer-leverkusen-gagal-juara-liga-europa-2023-2024-xabi-alonso-akui-atalanta-main-lebih-baik-q30niTX4bH.JPG
Bayer Leverkusen Gagal Juara Liga Europa 2023-2024, Xabi Alonso Akui Atalanta Main Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012099/final-liga-europa-2023-2024-gian-piero-gasperini-ungkap-kunci-atalanta-hentikan-rentetan-tak-terkalahkan-bayer-leverkusen-HhWRHuxqW5.JPG
Final Liga Europa 2023-2024: Gian Piero Gasperini Ungkap Kunci Atalanta Hentikan Rentetan Tak Terkalahkan Bayer Leverkusen
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/13/51/1655387/premier-padel-2025-barcelona-finals-masuki-babak-akhir-nonton-di-vision-txy.jpg
Premier Padel 2025 Barcelona Finals Masuki Babak Akhir, Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/timnas_indonesia_u_22_tetap_mendapat_pengalungan_b.jpg
Gagal di SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Tetap Dapat Sambutan Kehormatan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement