HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 10 Klub yang Lolos ke 16 Besar Liga Europa 2023-2024: Ada Liverpool dan Bayer Leverkusen!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |05:21 WIB
Daftar 10 Klub yang Lolos ke 16 Besar Liga Europa 2023-2024: Ada Liverpool dan Bayer Leverkusen!
Bayer Leverkusen lolos ke babak 16 besar Liga Europa 2023-2024 (Foto: Reuters/Fabian Bimmer)
A
A
A

BERIKUT daftar 10 klub yang lolos ke babak 16 besar Liga Europa 2023-2024. Namun, beberapa di antaranya belum pasti melaju sebagai juara grup dan bisa saja harus mengikuti fase play-off melawan klub-klub gusuran Liga Champions.

Matchday lima Liga Europa 2023-2024 sudah rampung digelar pada Jumat (1/12/2023) dini hari WIB. Sepuluh klub sudah memastikan tempat di babak berikutnya.

West Ham United

Dari Grup A, West Ham United melaju ke babak gugur usai menang 1-0 atas Backa Topola. The Hammers akan gontok-gontokan dengan SC Freiburg di matchday terakhir demi menentukan siapa juara grup lantaran sama-sama mengumpulkan 12 poin.

Di Grup B, Olympique Marseille dan Brighton & Hove Albion sudah mengggenggam tiket ke babak berikutnya. Sama seperti di Grup A, kedua klub akan bersua di laga terakhir untuk menentukan siapa juara grup.

Grup C masih belum meloloskan wakilnya ke babak gugur. Sementara itu, di Grup D, Atalanta (11) akan menjadi wakil ke fase knockout ditemani Sporting Lisbon (8). La Dea finis sebagai juara grup lantaran bakal unggul head to head jika kalah di laga terakhir.

Ke Grup E, Liverpool memastikan diri tampil sebagai juara grup usai mengalahkan LASK Linz dengan skor telak 4-0 di Stadion Anfield. Poin The Reds tidak terkejar oleh Toulouse yang mengumpulkan delapan angka di posisi dua.

Halaman:
1 2
      
