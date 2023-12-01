Hasil Liverpool vs LASK Linz di Liga Europa 2023-2024: Menang 4-0, The Reds Lolos ke Knockout!

LIVERPOOL - Hasil Liverpool vs LASK Linz di Liga Europa 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Anfield, Liverpool, Jumat (1/12/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 4-0 untuk The Reds.

Empat gol Liverpool dihasilkan Luis Diaz (12'), Cody Gakpo (15', 90+2'), dan penalti Mohamed Salah (51'). Hasil itu sekaligus memastikan kelolosan anak asuh Jurgen Klopp ke babak knockout Liga Europa 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah tampil dominan sejak menit pertama. Mereka berusaha meraih tiga poin demi kepastian lolos ke 16 besar Liga Europa 2023-2024. Namun, upaya untuk mencetak gol baru berbuah di menit ke-12.

Umpan Diaz menemukan Joe Gomez di sisi kanan. Sang bek lalu mengembalikan bola ke tengah kotak penalti yang langsung disundul pemain asal Kolombia itu untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Selang tiga menit, skor kembali berubah. Kali ini, Gakpo sukses menyontek bola umpan Salah di mulut gawang. Unggul 2-0, Liverpool terus melancarkan serangan-serangan agresif seperti tendangan bebas Harvey Elliott di menit ke-34 yang masih melebar.

Beberapa peluang sempat didapat tetapi tidak ada yang membuahkan gol. Alhasil, skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Liverpool saat rehat.