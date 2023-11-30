Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mengenal Ajat Sudrajat Legenda Persib Bandung yang Memiliki Gaya Unik

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |02:06 WIB
Mengenal Ajat Sudrajat Legenda Persib Bandung yang Memiliki Gaya Unik
Ajat Sudrajat merupakan legenda Persib Bandung yang punya gaya unik (Foto: Instagram/@ajat_bdg10)
MENGENAL Ajat Sudrajat legenda Persib Bandung yang memiliki gaya unik. Sebab, eks pesepakbola yang satu ini cukup mencuri perhatian di Liga Indonesia.

Ajat Sudarajat dikenal memiliki gaya bermain yang unik dan ciamik di lapangan hijau. Hal ini membuatnya memiliki karier yang cermelang dan banyak digemari oleh pencinta sepakbola.

Ajat Sudrajat Persib Bandung (Foto: Instagram/@ajat_bdg10)

Sosok pemain bernama Ajat Sudrajat memang sangat melekat di hati Bobotoh. Pasalnya, pemain kelahiran 1962 itu sudah mengukir sejarah prestasinya dari 1979 hingga 1997.

Oleh sebab itu tidak heran bila dirinya disebut sebagai sosok pemain senior sekaligus sang legenda Maung Bandung. Ajat Sudrajat dikenal sebagai sosok pemain yang sangat loyalitas terhadap rekan setimnya.

Sebab kehadirannya dilapangan mampu membangkitkan semangat dan daya juang untuk memperkuat tim kota kelahirannya. Tidak hanya itu saja, Ajat juga diingat publik dengan gaya uniknya dalam merobek pertahanan lawan yaitu menyundul bola sembari terbang ala superman di kotak penalti.

Kemampuan dirinya saat bermain patut diacungi jempol karena dirinya bisa tampil dengan baik dan memukau. Maka dari itu tidak heran bila Ajat Sudrajat menjadi salah satu pemain terbaik Persib Bandung karena dinilai lihai dalam mengocek serta memainkan bola di lapangan.

