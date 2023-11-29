Media Malaysia Soroti Persib Bandung yang Ditolak Bintang Kedah Darul Aman FC

MEDIA Malaysia, Makan Bola, soroti Persib Bandung yang ditolak bintang Kedah Darul Aman FC. Pemain yang dimaksud adalah Manuel Hidalgo.

Persib Bandung memang dirumorkan tertarik dengan Manuel Hidalgo. Namun, tawaran itu mendapatkan penolakan dari sang pemain.

Makan Bola menuliskan artikel berjudul "Manuel Hidalgo Tolak Tawaran Klub Raksasa Indonesia". Pemain asal Argentina itu tampaknya masih nyaman bersama klubnya saat ini.

Media Malaysia itu pun memperkuat pernyataan jurnalis The Star, T Avineshwaran, yang membenarkan informasi penolakan itu. Penyebabnya, Manuel Hidalgo masih ingin menyelesaikan musim di Liga Super Malaysia.

"Persib Bandung mencoba mendekati Manuel Hidalgo namun pemain asal Argentina itu memutuskan bertahan bersama Kedah dan menyelesaikan musim bersama mereka,” tulis T Avineshwaran, dilansir dari Makan Bola, Rabu (29/11/2023).