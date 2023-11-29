Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Media Malaysia Soroti Persib Bandung yang Ditolak Bintang Kedah Darul Aman FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:45 WIB
Media Malaysia Soroti Persib Bandung yang Ditolak Bintang Kedah Darul Aman FC
Bojan Hodak saat menangani Persib Bandung. (Foto: Ligaindonesiabaru.com)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, soroti Persib Bandung yang ditolak bintang Kedah Darul Aman FC. Pemain yang dimaksud adalah Manuel Hidalgo.

Persib Bandung memang dirumorkan tertarik dengan Manuel Hidalgo. Namun, tawaran itu mendapatkan penolakan dari sang pemain.

Media Malaysia

Makan Bola menuliskan artikel berjudul "Manuel Hidalgo Tolak Tawaran Klub Raksasa Indonesia". Pemain asal Argentina itu tampaknya masih nyaman bersama klubnya saat ini.

Media Malaysia itu pun memperkuat pernyataan jurnalis The Star, T Avineshwaran, yang membenarkan informasi penolakan itu. Penyebabnya, Manuel Hidalgo masih ingin menyelesaikan musim di Liga Super Malaysia.

"Persib Bandung mencoba mendekati Manuel Hidalgo namun pemain asal Argentina itu memutuskan bertahan bersama Kedah dan menyelesaikan musim bersama mereka,” tulis T Avineshwaran, dilansir dari Makan Bola, Rabu (29/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1654955/pelatih-malaysia-cemas-nasib-tim-di-tangan-timnas-indonesia-u22-btu.webp
Pelatih Malaysia Cemas Nasib Tim di Tangan Timnas Indonesia U-22
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/syafril_nasution.jpg
Timnas Biliar Indonesia Vs Thailand di Final Women 6 Red Snooker SEA Games 2025, Syafril Nasution Optimistis Sabet Emas!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement