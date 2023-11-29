Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Breaking News: Bojan Hodak Minta Daisuke Sato dan Tyronne del Pino Pergi dari Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |12:56 WIB
Breaking News: Bojan Hodak Minta Daisuke Sato dan Tyronne del Pino Pergi dari Persib Bandung
Bojan Hodak minta Daisuke Sato dan Tyronne del Pino tinggalkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, secara tegas meminta dua pemain asingnya, Daisuke Sato dan Tyronne del Pino angkat kaki dari Maung Bandung –julukan Persib Bandung. Keputusan itu diambil karena Bojan Hodak tidak membutuhkan jasa keduanya di paruh kedua musim Liga 1 2023-2024.

“Sato dan Tyronne, mereka harus pergi dengan status pinjaman,” kata Bojan Hodak kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (29/11/2023).

Daisuke Sato

(Daisuke Sato bakal meninggalkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

Meski demikian, Bojan Hodak mengaku tidak mengetahui tim mana yang akan diperkuat kedua pemainnya itu. Baik itu Daisuke Sato maupun Tyronne.

“Saya tidak tahu, mungkin ke Thailand atau mungkin menuju tempat lainnya, saya tidak tahu. Itu semua tergantung mereka,” tegas pelatih asal Kroasia ini.

Daisuke Sato dan Tyronne del Pino harus pergi, mengingat Persib Bandung kini memiliki delapan pemain asing. Jumlah pemain asing Persib Bandung menjadi delapan setelah pada Selasa, 28 November 2023, Maung Bandung mendaratkan Kevin Ray Mendoza (Filipina) dan Stefano Beltrame (Italia).

Di Liga 1 2023-2024 sendiri, setiap tim hanya diperbolehkan menggunakan enam pemain asing. Hal itu terdiri dari lima pemain asing (bebas) dan satu pemain asing Asia Tenggara.

