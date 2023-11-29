Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bali United vs Stallion Laguna di AFC Cup 2023: Serdadu Tridatu Pesta Gol 5-2!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:04 WIB
Hasil Bali United vs Stallion Laguna di AFC Cup 2023: Serdadu Tridatu Pesta Gol 5-2!
Laga Bali United vs Stallion Laguna di AFC Cup 202. (Foto: Bali United)
A
A
A

HASIL Bali United vs Stallion Laguna di AFC Cup 2023 sudah diketahui. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- sukses berpesta gol dengan skor 5-2.

Laga Bali United vs Stallion Laguna digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Rabu (29/11/2023) malam WIB. Gol Bali United dicetak oleh I Made Andhika Wijaya (23’), Mohammed Rashid (23’), Elias Dolah (51’), Eber Bessa (65’), dan Jefferson Assis (86’).

Bali United vs Stallion Laguna

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan dalam laga melawan Stallions pada menit ke-23. Kepastian itu usai Made Andhika usai memaksimalkan umpan Eber Bessa.

Bali United makin di atas angin dalam laga itu. Pasalnya, mereka berhasil menggandakan keunggulan lewat gol Mohammed Rashid pada menit ke-33.

Stallions bukan tanpa perlawan begitu saja. Sebab, tim tamu juga beberapa kali sempat merepotkan pertahanan Bali United.

Sayangnya, usaha demi usaha Stallions belum membuahkan hasil manis di babak pertama. Skor 2-0 untuk keunggulan Bali United pun bertahan hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
