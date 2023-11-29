Laga Krusial! Bali United Berjuang Melawan Stallion Laguna untuk Kunci Tiket Semifinal AFC Cup 2023, Malam ini, Live di iNews!

LAGA Bali United vs Stallion Laguna dalam matchday ke-5 Grup G AFC Cup 2023 akan jadi laga krusial untuk mengunci tiket semifinal. Laga seru yang akan digelar di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada malam ini, Rabu (29/11/2023) pukul 19.00 WIB itu pun akan disiarkan live di iNews.

Peluang Bali United untuk lolos ke fase gugur kini semakin berat. Pasalnya, mereka harus menelan kekalahan beruntun di 2 laga terakhir AFC Cup 2023 melawan tim asal Australia, Central Coast Mariners.

Tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut kini tertahan di posisi ke-3 dengan raihan 4 poin. Artinya, mereka tertinggal dari Central Coast di posisi puncak dengan 9 poin dan diikuti Terengganu di posisi ke-2 dengan koleksi 8 poin.

Bertanding melawan Stallion Laguna menjadi kesempatan bagi Bali United untuk meraup poin penuh. Pasalnya di matchday pertama, Bali United menorehkan kemenangan telak 5-2 saat bertandang ke markas Stallion.

Serdadu Tridatu saat itu tampil cukup dominan. Jika dilihat dari klasemen Grup G, Bali United jelas akan lebih termotivasi sebab masih memiliki peluang lolos ke semifinal. Skuad besutan Stefano Cugurra hadir dengan modal kepercayaan diri usai mengandaskan Madura United 2-1 di Liga 1 2023-2024.

Meski begitu, Bali United tidak serta-merta bisa menganggap remeh tim tamu. Stallion yang tak memiliki tekanan untuk menang, sebab hanya mengumpulkan 1 poin dan tertahan sebagai juru kunci justru berpeluang tampil lepas di laga nanti.